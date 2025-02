As mulleres rosaleiras toman as paredes do museo

O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), situado na cidade de Santiago de Compostela, acolle ata o vindeiro 25 de maio a exposición titulada «Mulleres, traballo e memoria».

Trátase dunha mostra que percorre de forma detallada e profunda a complexa traxectoria da artista Mar Caldas, na que as mulleres rosaleiras desempeñan un papel central como protagonistas, poñendo en valor as súas historias e a súa contribución ao traballo e á memoria colectiva da comunidade.

Mar Caldas propón na súa mostra un percorrido visual que permite aos visitantes coñecer o seu traballo. A través del, convida a reflexionar sobre as loitas e os desafíos ás que se enfrontaron as mulleres galegas no ámbito laboral, particularmente aquelas que se criaron no medio rural, e como, a pesar das dificultades impostas pola sociedade patriarcal, foron quen de reclamar e conquistar os seus espazos.

Un dos aspectos máis destacados desta mostra é que se lle dá unha atención especial ás mulleres rosaleiras, que son retratadas en catro cadros de gran formato.

Estas obras recollen as imaxes de nove mulleres rosaleiras que foron fundamentais na historia da comunidade. As pezas de gran tamaño permiten que o público se aproxime ás vidas destas mulleres, proporcionándolles unha visibilidade que, doutra forma, podería estar ausente ou esquecida. Ademais, a exposición tamén inclúe vídeo que amplifica a súa representación, mostrando ás máis de 90 mulleres que participaron no proxecto «Cen por cen contigo». Neste proxecto, Mar Caldas ofrece unha visión intima e detallada das experiencias e vivencias destas mulleres, amplificando a súa voz e visibilizando os seus esforzos. Ademais, participan 27 mulleres noutro proxecto titulado «Facedoras», que pon de manifesto a importancia das mulleres no mundo do traballo rural e as súas historias de vida, que a miúdo foron esquecidas ou minimizadas na narrativa histórica.

Dentro das actividades organizadas polo Concello do Rosal co gallo do mes da muller, o 22 de marzo está prevista unha visita guiada á mostra, especialmente dirixida ás mulleres protagonistas das obras expostas e aos seus familiares. Esta visita será unha oportunidade única para que as persoas que forman parte da comunidade do Rosal se acheguen á obra de Mar Caldas, coas súas propias historias e figuras como protagonistas.

Ademais, a visita será acompañada pola propia artista, o que permitirá unha comprensión máis profunda do seu traballo e das súas motivacións creativas. Sen dúbida, a exposición «Mulleres, traballo e memoria» ofrece un espazo para reflexionar sobre a importancia do recoñecemento do traballo das mulleres, así como sobre a necesidade de valorar e preservar as súas contribucións á sociedade.