Rafael María Rodríguez Martínez, arqueólogo da Deputación de Pontevedra, visitou Ponteareas esta semana para ofrecer unha palestra sobre os castros da provincia de Pontevedra, no marco da exposición de cerámica castrexa que acolleu Artistea. Falamos hoxe con el.

-Poden configurar os castros da provincia de Pontevedra unha viaxe atractiva?

Os castros da provincia son perfectamente atractivos e temos unha diversidade moi ampla. Na charla fixen unha viaxe polo tempo e polo xeografía da provincia partindo dos castros tipo que son os coñecidos, as aldeas fortificadas da Idade de Ferro pero metendo castros que son atípicos, por exemplo aldeas metidas nun río cando sempre pensamos que tiñan que estar nun lugar elevado ou lugares abertos destinados ao comercio.

-Que foi o máis sorprendente da palestra?

A pesar de que comezo falando de castros tipo cada un é diferente, teñen patróns como as casas circulares pero todos teñen elementos diferenciadores. Temos constituída unha ruta dentro do proxecto «Trazas de Pontevedra» que nos leva a comprender como evolúe a provincia dende a Idade de Bronce, máis de tres mil anos atrás, ata os últimos momentos do mundo romano.

-A arqueoloxía ten moito de relato?

A arqueoloxía precisa de relato. Creo que é unha eiva a que temos na profesión, saber comunicar os nosos achádegos, temos que ter esa dobre funcionalidade de discurso para profesionais e discurso para o público. Paréceme fascinante poder contar o que fago, dar unha «barferencia», por chamalo dun xeito máis coloquial, e saber chegar ao público. A xente ten un concepto da protohistoria ás veces errado, pensan que eran menos avanzados e cando lle contas o que facían e como, poder ver a súa cara de asombro é algo que me gusta. Adaptar a nosa linguaxe ao público en xeral faise necesario en determinados contextos.

-Ten xa unha nutrida traxectoria, ¿cre que avanzamos?

Como arqueólogo da Deputación vou facer 22 anos. Aínda hai que traballar moito e concienciar moito á cidadanía e ás administracións pero si, estase traballando e avanzouse. É un traballo que comezou xa nos anos 70 e 80, pero debemos seguir incidindo no valor do patrimonio arqueolóxico porque son elementos moi sensibles, e todo o mundo pensa que pode ir a escavar e en realidade non, porque poden causar un dano estropeando un libro que aqueles que saben ler poden interpretar axeitadamente. Á vez hai que dicirlle á xente que ese é patrimonio seu, que é unha herdanza dos seus antergos. E a nivel administración hai que insistir na necesidade de accións de mantemento, de minimizar riscos, sobre todo forestais.

-Demos na provincia máis pasos que no resto de Galicia?

Dende a Deputación levamos anos apostando pola posta en valor do patrimonio arqueolóxico do tipo que sexa: castros, petróglifos, mámoas pero non só é escavar, tamén hai que limpar, mantelo en boas condicións e achegalo ao público. A provincia de Pontevedra é pioneira porque hai moitas propostas de posta en valor e aí temos o campo arqueolóxico de Campo Lameiro ou o castro de Santa Trega, que é o monumento máis visitado despois da catedral de Santiago.

-Contan os arqueólogos coa implicación das propiedades dos montes?

Comunidades de Montes en Man Común, Concellos e asociacións xa traballamos xuntas. A primeira alerta adoita saltar na dirección de Patrimonio ou nas delegacións provinciais, ou nalgunha unidade municipal ou servizos de urbanismo dos Concellos, porque hai moitas comunidades de montes que protexen ben o seu patrimonio, ou asociacións que velan por esta riqueza e adoitan alertar.

-Ponteareas é unha boa fonte de información da Idade de Ferro?

Si, Ponteareas conta cun rico patrimonio arqueolóxico. Fozara, Pías, Prado ou Troña. O Consello de Investigación Científicas estuda agora o da Croa. En Ponteareas temos referencias neolíticas, da Idade de Bronce, Medievais... Ponteareas ten un patrimonio arqueolóxico potente.

-Como debería ser o proceso?

O ideal sería que esas pezas que son documentadas fosen ao Museo Municipal. É certo que non todas as pezas poden ser expostas porque, aínda que para un profesional aporte moitos datos, para o público non. Pero o Museo Municipal debería ser un centro de recepción e tamén de investigación en colaboración coa Universidade ou outras administracións.

-Algún rincón favorito ou por explorar?

Teño moitos lugares favoritos e nos que me gustaría traballar. Falo do coto de Altamira, o castro de Taboexa, nas Neves, que creo que este ano poderemos facer unha reescavación daquela que se fixo nos anos 70, porque sabemos o que se atopou pero non o contexto. Tamén me gustaría darlle unha volta ao castro de Troña que se comezou a escavar a mediados inicio do século XX con Luis Pericot e, a pesar da actualización de Hidalgo Cuñarro, a min dame o pálpito de que é máis antigo, creo que hai que facer unha nova lectura que nos pode dar datos sorprendentes. Outro sitio favorito para min, porque xa levo dúas campañas, é A Lanzada, que é un sitio fascinante onde se conservan ben os restos óseos humanos e animais e que destaca por ter unha ampla ocupación humana, e porque ali está a primeira factoría de salgados prerromana atopada en Galicia. A nivel persoal un dos achádegos máis potentes é un gran caldeiro de bronce que apareceu no monte do Castro en Ribadumia, que está dobrado pero completo e que está cargado dun gran condicionante relixioso e ideolóxico.