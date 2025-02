Albertina Lucila Calzado, máis de 100 anos de vida

Albertina Lucila Calzado García, veciña de Tomiño, cumpriu nada menos que 102 anos rodeada da súa familia e en bo estado de saúde, converténdose así na persoa de máis idade do municipio raiano.

Os concelleiros de Benestar Social e de Parroquias, Rubén García e Cristina Martínez, respectivamente, visitárona no día do seu aniversario, para parabenizala e acompañala a soprar as candeas.

Desde o Concello de Tomiño, celebran a lonxevidade da súa veciña, e agradecen á súa familia a posibilidade de acompañala no seu aniversario.