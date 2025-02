3º concurso escolar de relato curto

O Concello de Nigrán e a Fundación Carlos Casares convocan un concurso de relato curto para o alumnado de primaria e educación especial do concello, inspirado no libro «O can Rin e o lobo Crispín». Os relatos deben ter unha temática relacionada cun can e un lobo en Nigrán. O prazo de entrega é ata o 30 de marzo. A entrega de premios será na III Edición da Gala Carlos Casares, o 12 de abril no Auditorio Municipal.