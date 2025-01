«Voces Novas» contra a violencia infantil e xuvenil

Preto de dous centenares de nenos, nenas e adolescentes, de 10 a 18 anos, procedentes de 60 grupos locais de participación infantil e adolescente de 16 comunidades autónomas, reuníronse esta fin de semana en Bilbao para debater, reflexionar e acordar propostas relacionadas coa protección fronte á violencia, no 8º Encontro Estatal de Consellos de Participación Infantil e Adolescente, celebrado baixo a lema «A mellor elección é unha boa protección». A este evento asistiron tres integrantes (Zuriña, Ivan e Alejandra) do Consello da Infancia e Adolescencia «Voces Novas», de Tomiño, acompañados polo concelleiro de Mocidade, Lecer e Participación Veciñal, Agustín González.

No evento estivo tamén presente o Consello Estatal de Participación Infantil e Adolescente. Os/as participantes dividíronse en grupos de traballo para abordar temas como a identificación de diferentes tipos de violencia contra a infancia, ou realizar un mapeo de recursos dispoñibles nas localidades para xerar contornas seguras e protectoras. Ademais, propuxeron actividades para previr as situacións de violencia e elaboraron un «circuíto de protección», que recolle os pasos que debería seguir un neno ou nena para poder comunicar algunha posible situación de malos tratos, abuso, neglixencia ou outro tipo de violencia que estea vivindo.

«Foi un encontro magnífico, donde puiden compartir co resto de concellos as iniciativas que levamos a cabo en Tomiño, e coller ideas do traballo que fan noutros municipios. Os nosos representantes de Voces Novas foron Zuriña, Ivan e Alejandra, que estiveron traballando nun manifesto conxunto, debatindo e realizando actividades sobre a protección dos nenos, nenas e adolescentes fronte a violencia», explicou o concelleiro de Mocidade.

No peche, Iratxe, de 13 anos (Las Palmas de Gran Canaria), salientou que «os nenos e nenas que estamos nos grupos de participación infantil e adolescente tamén podemos mobilizarnos para poder ser parte na loita contra a violencia».

Como resultado do traballo desenvolto no encontro, creouse un manifesto con ideas, reflexións e propostas dos asistentes. «Este manifesto levarémolo aos nosos municipios, cidades e encargarémonos de que o escoiten todos os adultos, especialmente os políticos», advertiron.