«Unha semaniña enteira» para promover o galego na mocidade

Un informe do Consello da Cultura Galega advirte que mentres en Cataluña e Euskadi a situación das súas linguas é mellor na mocidade ca no conxunto da poboación, en Galicia a tendencia é a inversa: a rapazada é a que rexistra peores datos de competencia e uso do galego.

Institutos, Concello de Redondela, asociacións e clubs traballan xa na edición deste 2025 de «Unha semaniña enteira». Será no mes de febreiro, coincidindo co Día de Rosalía. Esta iniciativa, que xurdiu dos equipos de Normalización Lingüística, ten o obxectivo de fomentar o uso do galego entre a mocidade. Para iso proponse ao alumnado superar un reto: falar galego durante 7 días as 24 horas.

O obxectivo é «contribuír ao uso do galego entre os máis novos e animar á poboación en xeral a empregar a nosa lingua», explica a alcaldesa Digna Rivas.

O IES Chapela acolleu a primeira das xuntanzas coa participaron dos clubs da parroquia. Todas as entidades deportivas de Chapela se sumaron á campaña. Os clubs tamén se comprometeron a promover esta iniciativa nas súas redes sociais e nos carteis e publicidade dos seus encontros. Os equipos de Normalización Lingüística valoraron de xeito moi positivo a boa acollida «xa que son centos os rapaces e rapazas que adestran nas súas instalacións e verán reforzado ese impulso para o uso da lingua galega».

A alcaldesa confía en que retos coma este sirvan «para normalizar o uso do galego en todos os ámbitos da sociedade».