Por unha «ruta do colesterol» máis segura

O Concello de Nigrán ven de adquirir unha remesa de máis de mil chalecos reflectantes co lema «Eu camiño seguro» para repartir entre a veciñanza do municipio. Pódense solicitar na Oficina de Información Cidadá do Concello ata esgotar existencias. O obxectivo é reforzar a seguridade viaria do peón, pensando especialmente en aqueles que realizan paseos deportivos a diario polas coñecidas como «rutas do coresterol», circuítos e roteiros que, sexan oficiais ou non, a cidadanía adopta de maneira espontánea para camiñar.

Esta é a segunda remesa de chalecos que adquire o Concello. «É un investimento ridículo e pode significar a diferencia entre sufrir un atropelo ou non e, ao mesmo tempo, acostumamos á xente a normalizar o seu uso», explica o alcalde, Juan González.