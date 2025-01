Trasmañó festexa a San Vicente coa Festa do Cocido

A parroquia de Trasmañó celebra esta semana a festa patronal, gastronómica e cultural do seu patrón San Vicente.

A alcaldesa, Digna Rivas, e a concelleira de Cultura, Rita Táboas, presentaron o evento xunto a Juan González, Fran Gómez, Fran Carreira e Benito González, da comisión de festas. Haberá actuacións musicais, baile, eventos litúrxicos, verbenas, xogos populares e unha gran festa do cocido que alcanza a súa 14ª edición.

Hoxe, día 25, celebrarase desde as 10:00 horas a VI Concentración de Vehículos Clásicos. Desde a organización explican que este ano esperan superar a cifra de participantes do ano pasado, cando se reuniron, máis de 120 coches clásicos de toda Galicia e norte de Portugal. Os vehículos farán un percorrido pola parroquia e participarán nun sorteo de agasallos. Ao longo da mañá tamén haberá un espazo gastronómico con pulpeira e racións de callos. Xa pola tarde haberá unha misa (17:00 horas), cucañas e xogos populares (17:30 horas). Pola noite continuará a festa cunha gran verbena amenizada polas orquestras Marbella e Escaparate. Comezarán ás 22:00 horas. Pasada a medianoite haberá fogos artificiais.

O último día de festa nesta parroquia de Redondela será mañá, domingo 26 de xaneiro. O prato forte deste día é a 14ª edición da Festa Gastronómica do Cocido de Trasmañó. O xantar comezará ás 14:00 horas. Antes haberá unha misa na honra a San Blas (13:00 horas) e unha sesión vermú amenizada polas pandereteiras Ledicia de Trasmañó. Na sobremesa actuarán as pandereteiras Sen Querer, do Viso, e tamén haberá sorteos e xogos con premios. Ao remate haberá unha sesión musical con baile. Desde a comisión de festas recomendan aos interesados reservar os seus vales, porque o aforo é limitado. A alcaldesa, Digna Rivas, anima a toda a veciñanza a participar desta festa tradicional «e gozar da gastronomía tan nosa e típica deste tempo».

Os vales para reservar o cocido poden mercarse nos teléfonos 663176951 e 670884419 ou na cafetería Rodeo, en Rande.

A concelleira de Cultura, Rita Pérez, amosou o seu agradecemento «aos veciños e veciñas que fan posible que estas celebracións parroquias se manteñan e manifestou o compromiso do Concello para seguir colaborando con eles».