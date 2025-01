A terceira San Silvestre de Tui bate un récord en solidariedade

1.900 participantes e unha recadación de 4.365 euros€ a favor da Asociación Española contra o Cancro son dúas das cifras a III San Silvestre Solidaria Tudense celebrada o pasado 31 de decembro. Nesta edición bateuse récord de participación con esas case 2 mil persoas que celebraron de maneira anticipada o fin do ano, percorrendo as rúas de Tui.

A organización correu a cargo do Club Atletismo Tui e o Concello de Tui, coa colaboración da Policía Local e Protección Civil de Tui, da Radio Municipal de Tui e o apoio económico de varias empresas tudenses.

Trala carreira, a organización tiña preparado un chocolate quente con churros. O Concello de Tui quere agradecer a excelente organización do Club Atletismo Tui e a implicación dos seus deportistas, que xunto co persoal do departamento de obras, os membros da policía local de Tui e os voluntarios de protección civil de Tui, fixeron posible que a proba se desenvolvera da maneira máis segura para os participantes.

Agradecer tamén a colaboración das empresas privadas, dado que sen a súa colaboración económica, non podería realizarse calquera dos eventos que se realizan no noso concello.

O Concello de Tui agradece a participación de todas as persoas no evento, e a súa aportación económica á AECC, dado que con esta cantidade, a asociación pode seguir ofrecendo servizos gratuítos aos pacientes oncolóxicos e aos seus familiares en Tui e no Baixo Miño.

No ano 2024, a AECC realizou un total de 1.029 intervencións no Baixo Miño, só en Tui foron 495, sendo as restantes entre Tomiño, Oia, A Guarda e o Rosal.