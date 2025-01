A sede da UNED en Ponteareas forma a case 1.400 persoas

En pouco máis de seis meses a sede da extensión universitaria da UNED en Ponteareas forma a máis de 1380 persoas que participaron nos 21 cursos postos en marcha.

De xeito presencial ou online, persoas de todas as idades participan en actividades formativas.

«O obxectivo era ofrecer cursos de calidade dentro da vila para que toda a cidadanía puidera formarse sen desprazarse pero se ademais conseguimos difundir o nome da nosa cidade, moito mellor», explica a alcaldesa, Nava Castro, que reafirma a súa aposta pola Cultura e pola formación como ferramentas para mellorar a calidade de vida da cidadanía e a calidade dos servizos públicos que se ofertan. «A sede da UNED enche de vida a praza Maior, dinamizando social e económicamente o centro urbano. Revitalizar espazos é unha das nosas prioridades por iso traballamos para incrementar o número de servizos que dean resposta ás necesidades da veciñanza pero tamén anticipándonos na oferta de actividades que atraian público».

O éxito da sede da UNED está constatado, os seus cursos que van dende os idiomas ao baile acadan sempre niveis altos de inscrición. Nestes intres está aberta a inscrición para o curso «Enoloxía para principiantes», será de carácter presencial do 2 de marzo ao 9 de abril de 2025 en horario de 17:00 a 21:00 horas. O curso, coordinado por Rafael Cotelo, será impartido por Manuel Ángel Areal Frietas, técnico especialista en Viticultura e Enotécnia. Ampelografía, Coñecementos básicos da elaboración de viños, hixiene en adega e cata de viños con diferentes elaboracións, son algúns dos contidos que se aprenderán.

Ademais, tamén está aberto o prazo para os cursos de teatro, natureza e escrita, lingua de signos, lingua inglesa, lingua galega ou patronaxe entre outros moitos aos que se pode acceder mediante a ligazón https://extension.uned.es/&idcentro=1199

Está tamén aberto o prazo para inscribirse no curso de competencias dixitais gratuíto e presencial que terá lugar no 3º andar do CEDEP, na Praza Maior. As persoas que participen e completen as horas lectivas requeridas recibirán un ordenador portátil. Para máis información ou inscricións remitirse ao no correo electrónico dixigal@bigformacion.com ou no número de teléfono 654 825 395.