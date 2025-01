A Asociación Xuvenil Nós Somos Nós, organizadora do tradicional entroido de Castro Barreiro, vén de celebrar o seu evento deportivo máis importante do ano, reunindo a máis de 600 persoas. O pasado domingo 12 de xaneiro tiveron lugar a XI KDD BTT dos Callos, o IX Trail dos Penedos e a andaina solidaria en colaboración con Bicos de Papel.

Salceda comeza o ano movendo o corpo para quentar o corazón

A BTT dos Callos, con 198 participantes, saíu do Centro Cultural de Castro Barreiro ás 09:30h. Como novidade, este ano contou con dous percorridos; un longo de 47Km e 1500m de desnivel aproximadamente, e un curto 32km e 1000m de desnivel aproximadamente.

En canto ao Trail dos Penedos, con 298 participantes, contaba tamén con dous percorridos diferentes: un longo de 25 km aproximadamente con 1300m de desnivel positivo; e tamén un mini trail cunha distancia aproximada de 15 km e 700m de desnivel positivo, con saídas ás 9:35 e 10:30 respectivamente.

A xornada completouse cunha andaina de 8 km na que participaron máis dun cento de persoas.

As máis de 600 persoas participantes completaron a xornada coa degustación de callos que as agardaba no galpón do Centro Cultural, e que se ten convertido xa nunha tradición neste evento.

As diferentes probas percorren numerosas parroquias, non só de Salceda, senon tamén dos Concellos limítrifes, contando para todas elas coa autorización das diferentes Comunidades de Montes Veciñais en Man Común.

A Asociación Xuvenil mobiliza cada ano a máis de 50 persoas voluntarias para poder realizar o evento, que se reparten en tarefas do máis variadas.

Ademais resulta imprescindible o apoio doutras entidades públicas e privadas, nomeadamente o Concello de Salceda e Protección Civil, sen os cales sería practicamente imposible levar a cabo o evento.

A proba tense convertido xa nun referente ao longo da provincia de Pontevedra e alén dela. Coa celebración deste evento, a Asociación Xuvenil Nós Somos Nós, recada fondos para a celebración do seu tradicional enfrontamento co barrio da Feira no centenario enroido salcedense.

Na categoría «Trail curto mulleres», Yulia Bokhinska acadou a primeira posición, Sandra Fernández Yáñez a segunda, e Carol Otero Alonso a terceira. Na categoría «Trail curto homes», o gañador foi Adrián Sousa Domínguez, seguido de David Outerelo Pumares e Andre Alonso González, respectivamente.

Na categoría «Trail longo mulleres» María Elisa Costas Pazos foi a vencedora, seguida en segundo lugar por Elena Rosell Aragón, e Leticia Diz en terceiro. Na categoría «Trail longo homes», Daniel Pazo Giráldez finalizou en primeira posición, seguido de David Porto Pérez e Daniel Domínguez Domínguez, en segunda e terceira.

Na categoría «Trail curto empadroadas en Salceda», a gañadora foi Arantza Rodríguez. En segunda posición quedou Mónica Martínez Castiñeira, e en terceira Elisa Rodríguez Vaqueiro. Na categoría «Trail curto empadronados en Salceda» venceu Junior Nogueira Fernández, seguido de Jose Manuel Morais de la Iglesia en segunda posición, e Seve Martínez en terceira.

Na categoría «Trail longo empadronados en Salceda», a primeira posición do podio ocupouna Daniel Pereira Alonso, seguido de Óscar González Groba e Héctor Troncoso Gómez.

Na categoría «Trail curto veterana A», a vencedora foi Isabel González González, e no «Trail curto veterana B», Itziar Goicoechea Castaño. Na categoría «Trail curto veterano A» gañou Bruno Barros Ocampo, no «Trail curto veterano B», Amalio González Martínez, e no «Trail curto veterano C», Julio Díaz Fonte.

No «Trail longo veterana A» gañou María Elisa Costas Pazos, e no «Trail longo veterana B», Beatríz Comesaña Souto.

No «Trail longo veterano A», venceu Jose Manuel Iglesias Covelo, e no «Trail longo veterano B», Jorge Albores Míguez.

O «Club máis numeroso» foi Budiño Bike, e o «Club máis lonxano», a Peña ciclista Salgado-Isdemaco.

O «Participante de maior idade» foi Francisco Novás Barros.