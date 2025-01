Publícase o primeiro calendario participativo do Concello de Tomiño

O primeiro calendario participativo de Tomiño está xa na rúa. É o resultado do concurso de fotografía organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Tomiño.

Os fotógrafos participantes son: Marcos Rodríguez Silva, Eugenio Corcoba Méndez, Lucas Costa Carrera; José Luis Muñiz Escobar e Antonio Cuétara Gutiérrez.

A idea do calendario 2025 era tamén dar a oportunidade a fotógrafos profesionais ou amadores de presentar imaxes que capturaran instantes ou peculiaridades da xente, costumes, curiosidades, actividades, festas tradicionais, paisaxes, elementos patrimoniais, etc. «O almanaque é froito dun proceso aberto a fotógrafos e fotógrafas do noso concello para que deixen a súa ollada sobre Tomiño», explica a alcaldesa Sandra González. «Lévanos por fermosos lugares do noso territorio e foi unha iniciativa moi ben acollida», engade a rexedora, convidando á veciñanza a recollelo de maneira gratuíta na Casa do Concello.

O xurado estivo composto por persoas do goberno municipal, persoal do Concello e persoas expertas que tiveron en conta tanto a composición, como a técnica e a orixinalidade. Os traballos pasan a formar parte do banco de imaxes do Concello de Tomiño co correspondente recoñecemento de autoría.

O almanaque xa foi repartido polas parroquias pero tamén pode recollerse, de balde, nas oficinas do Concello de Tomiño en horario de 09.00 a 14.00 horas.