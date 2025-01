Ponteareas, pioneira en formación artística para a xente moza

O primeiro curso de deseño de xoias organizado no marco do concurso Talento Xove esgotou as súas prazas. A Escola Técnica de Xoiaría do Atlántico impartíu un curso gratuíto de tres horas de duración a unha vintena de mozas e mozos que en Artistea deron forma as súas creacións.

Agora a concellería de Xuventude do Concello ten aberta a inscrición para o curso de iniciación de DJ’s impartido polo DJ ponteareán Muíños, gañador do concurso Xuventude Crea da Xunta de Galicia, e polo DJ Yardel. O curso contará con clases teóricas e prácticas, desenvolvéndose a primeira parte en Artistea o 1 de febreiro de 17:00 a 20:00 horas e a parte práctica na discoteda Lux o día 14 de 18:00 a 20:00 horas.

A inscrición tamén está aberta para o curso de danza que se celebrará o 8 de marzo ás 17:00 horas tamén en Artistea. O curso ofrecerase para tramos de 3 a 10 anos con baile moderno, de 10 a 15 anos fusión e para maiores de 15 anos sexy style.

Ademais destas propostas, tamén se impartirán cursos de poesía e novela. Para todos os cursos é preciso inscrición previa no correo electrónico xuventude@ponteareas.gal

Con estes cursos o Concello de Ponteareas ofrece formación en distintas disciplinas artísticas «para que a xuventude atope un apoio a súa creatividade sen ter que saír da súa vila e poida ademais prepararse para unha nova edición do concurso Talento Xove», explica a alcaldesa, Nava Castro.

Ata o 15 de marzo estará aberta a inscrición para a segunda edición de Talento Xove. «Máis de 300 participantes en 10 disciplinas diferentes deron lugar o ano pasado a unha exposición cultural e artística nunca antes vista na nosa vila no que a nosa mocidade demostrou que con espazos para a sua creación, a mocidade responde con creces» salientou o concelleiro de Xuventude, Cristian Montes, durante súa intervención.

Esta iniciativa que pon en valor o talento da mocidade ponteareá é unha plataforma de lanzamento, exemplo disto é a ponteareá Uxía Loureiro, gañadora do Talento Xove e tamén gañadora na categoria moda de Xuventude Crea da Xunta de Galicia.

Esta segunda edición trae novidades como a creación de tres novas disciplinas, a de monólogos, deseño de xoias e dj’s.

Para promover a participación o Concello organizará talleres que dinamicen estas modalidades.

A inscrición poderase facer de maneira presencial na Omix de Ponteareas ou no espacio xove de cada localidade participante no concurso, tamén vía correo electrónico en xuventude@ponteareas.gal e este ano incorporan a inscrición telematica a través da nosa web ponteareas.gal

O prazo de entrega de proxectos será ata o 15 de marzo e poderán facelo da mesma maneira que a inscrición.A continuación virán as fases previas e finais coas exposicións abertas ao público e actuacións en directo que se realizarán nos meses de abril e maio para rematar coa entregas de premios a finais principios de maio.