O Porriño comeza o ano 2025 triunfando en solidariedade

A vila do Porriño converteuse no epicentro da solidariedade coa celebración da II Carreira de Empresas Galicia 2024 – XIII Interrunning, que logrou recadar 15.000 euros destinados a tres entidades sociais: a Asociación Española Contra o Cancro (AECC), o Banco de Alimentos de Porriño e a asociación Bicos de Papel Este evento, que une deporte e solidariedade, contou cunha ampla participación de empresas e corredores individuais, consolidándose como un referente de mobilización social en Galicia.

Grazas á organización, patrocinadores e voluntarios, este logro demostra que a colaboración comunitaria pode xerar un impacto positivo directo na sociedade.

O alcalde de Porriño, Manuel Alejandro Lorenzo Alonso, quixo destacar o compromiso do municipio con este tipo de iniciativas. «A II Carreira de Empresas Galicia 2024 non só é un éxito deportivo, senón tamén unha mostra do espírito solidario que nos caracteriza como vila. Desde o Concello, seguiremos impulsando proxectos que reafirmen os nosos valores de cooperación e apoio mutuo», afirmou. O rexedor tamén subliñou a importancia de continuar traballando en colaboración con entidades que realizan un labor esencial para mellorar a calidade de vida das persoas máis vulnerables.

Os fondos recadados pola AECC servirán para financiar proxectos de investigación oncolóxica e programas de apoio a pacientes e familias. Pola súa banda, o Banco de Alimentos de Porriño reforzará a entrega de alimentos a persoas en situación de necesidade, mentres que Bicos de Papel destinará os recursos a actividades e servizos para nenos con cancro e os seus familiares.

Estes resultados evidencian a capacidade de mobilización do tecido empresarial e social da vila, coa implicación directa do Concello como promotor e facilitador deste tipo de eventos solidarios.