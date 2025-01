O concurso de carteis da trixésima Festa da Lamprea Seca abre prazo

O Concello de Arbo convoca, un ano máis, o concurso de carteis coa finalidade de deseñar o cartel para a celebración da «XXX Festa da Lamprea Seca», que se celebrará os días 8, 9 e 10 de agosto de 2025. O obxectivo deste concurso é promover esta festa gastronómica tan emblemática para o municipio, coa creación dun cartel que represente a súa identidade e tradicións.

Poden participar no concurso todas aquelas persoas interesadas. O tema do cartel será «XXX Festa da Lamprea Seca». As propostas poden ser entregadas en calquera soporte que os participantes consideren adecuado e tamén en formato electrónico cunha resolución máxima. Cada participante poderá presentar un máximo de dous carteis, que deberán entregarse en sobres pechados. Ademais, cada sobre deberá incluir un segundo sobre tamén pechado, no que se indicarán os datos persoais do participante, unha fotocopia do DNI e o seu teléfono ou medio de contacto. Se se presentan dous, estes deberán ir en sobres separados.

Os carteis deben incluir de maneira correcta o texto «XXX Festa da Lamprea Seca 8, 9 e 10 de agosto do ano 2025». Os materiais permitidos son diversos, como lápices de cores, ceras, acuarelas, témperas, collage, entre outros.

Establécese un 1º premio de 400 euros e un 2º premio de 300 euros.

O prazo para a entrega das propostas rematará o 28 de febreiro de 2025. Para máis información, pódese consultar o sitio web oficial https://festadalamprea. gal/2025/01/22/xii-certame-de-carteis-brais-alonso/.