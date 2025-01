O club de produto da lamprea preséntase ao mundo en FITUR

O GDR Terra e Auga e Deputación de Pontevedra presentaron en Madrid o primeiro club de produto da lamprea de Galicia.

En palabras de Pablo Castillo, presidente do GDR Terra e Auga e alcalde de Covelo, este club de produto forma «unha ferramenta de xestión e planificación onde empresas e entidades locais acordan traballar xuntos en colaboración público – privada para desenvolver novos produtos turísticos arredor da lamprea».

Horacio Gil, alcalde do Concello de Arbo onde a lamprea é bandeira, protagonizou parte da presentación, describindo moitas das fortalezas e singularidades que o Xeodestino Terras do Condado A Paradanta pode ofrecer.

Un destino con paisaxes suaves, ríos, praias e sendas que nos levan a unha íntima conexión coa natureza, así como o termalismo, a enoloxía, as festas de interese turístico e, como non, á gastronomía. Todos estes factores conflúen neste club de produto co eixo central na lamprea que ademais de gastronomía é cultura, arte, patrimonio, tradición e historia dun territorio e unha comunidade. O alcalde aproveitou para convidar ao mundo a visitar Arbo na LXV Festa da Lamprea, Festa de Interese Turístico Internacional que se celebrará do 25 ao 27 de abril.