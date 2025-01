Noitebras Teatro presenta hoxe «Mentalmorbose»

Hoxe, ás 20:00 o Salón de Actos do Concello de Nigrán acollerá a representación da obra «Mentalmorbose», unha produción de Noitebras Teatro.

Neste espectáculo, un dramaturgo con ínfulas existencialistas tratará de convencer a unha das súas ex-parellas para que o axude coa publicación dunha obra teatral. Ela non parece estar interesada, pero demostra saber moito máis sobre a trama do que el pensa. O protagonista desa traxicomedia, Viktor Krikrič, sempre acompañado da súa particular Dulcinea, está experimentando estraños cambios na súa relación coas mulleres que o rodean. Isto vai levalo a querer saber quen é el, e que quere realmente.

Os integrantes de Noitebras Teatro, inician a súa traxectoria teatral en escolas de formación dramática da cidade de Vigo e comarcas veciñas. Sendo alumnos da Escola Municipal de Teatro de Vigo durante catro anos, deciden montar o seu propio grupo, co que xa levan representadas diversas obras . En 2024 escriben e montan a súa máis recente produción teatral: «Mentalmorbose», cunha duración de 75 minutos e recomendada para maiores de 15 anos.