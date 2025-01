Mos pon en marcha o seu «netflix» literario

Mos vén de pór en marcha o proxecto «A Biblioteca á túa porta», unha iniciativa que busca facer chegar a cultura a quen máis a precisa, eliminando barreiras físicas e fomentando o acceso inclusivo aos recursos da biblioteca.

Co compromiso da comunidade, este servizo representa un paso cara a unha sociedade máis equitativa, onde a lectura e o coñecemento son dereitos accesibles para todos. O proxecto está deseñado para ofrecer un apoio continuo ás persoas que, por diversas razóns, non teñen a oportunidade de visitar a biblioteca. A súa implementación ten como obxectivo xerar unha maior inclusión e fomentar a participación activa no ámbito cultural de quen, doutra forma, quedarían excluídos.

Persoas destinatarias

O proxecto, que parte do departamento da Biblioteca Municipal María Magdalena, está dirixido a persoas maiores e a aquelas con mobilidade reducida que, debido ás súas limitacións físicas, non poden acudir á Biblioteca. Este servizo de biblioteca a domicilio permitirá que estas persoas accedan a libros sen necesidade de saír dos seus fogares, contribuíndo a mellorar a súa calidade de vida, estimular a súa mente, e manter un vínculo coa comunidade a través da lectura. O proxecto non só pretende facilitar o acceso á cultura, senón tamén combater a soidade e o illamento, ofrecendo un servizo personalizado e próximo que inclúa o contacto regular cos usuarios para atender as súas necesidades e preferencias de lectura. Isto tamén implica promover a socialización e a integración, aspectos fundamentais para a súa saúde mental e emocional.

Requisitos

O requisito para participar neste servizo é pertencer a un dos seguintes grupos: persoas maiores dependentes ou persoas de calquera idade con mobilidade reducida que residan na área de influencia do municipio.

Este aspecto garante que a atención se centre nas persoas máis vulnerables da comunidade, mellorando a súa calidade de vida e aumentando a súa participación social.

Desde a biblioteca realizarase unha campaña de difusión en residencias, centros de día e a través de organizacións locais para identificar ás persoas que poidan beneficiarse deste servizo.

A colaboración con diferentes entidades sociais tamén permite achegar o proxecto a máis persoas que poidan necesitalo.

Os interesados inscribiranse mediante un formulario dispoñible na páxina web do concello ou por teléfono, con axuda dun familiar ou coidador se é necesario.

Ao inscribirse, os usuarios indicarán os seus xéneros favoritos, autores preferidos e outros intereses literarios, o que permitirá ao equipo seleccionar libros acordes aos seus gustos e necesidades.

Esta personalización do servizo fai que o proxecto se adapte mellor ás particularidades de cada usuario, garantindo que se sinta acompañado e motivado na súa relación coa lectura.

Os usuarios e as súas familias poderán encher enquisas periódicas para avaliar o seu grao de satisfacción co servizo, a calidade dos libros seleccionados e a atención recibida.

Este feedback é crucial para mellorar o servizo e asegurar que as persoas beneficiarias estean satisfeitas co que se lles ofrece, reforzando a conexión entre a biblioteca e a comunidade.

As entregas de libros realizaranse de forma quincenal ou mensual, dependendo das necesidades de cada usuario. O servizo será realizado por persoal da biblioteca que se encargará de entregar e recoller os libros a domicilio, asegurándose de que o proceso sexa cómodo e eficiente.

O persoal tamén se porá en contacto cos usuarios de maneira regular (por teléfono ou visitas) para coñecer as súas impresións sobre os libros recibidos e tomar novos pedidos, así como para ofrecerlles o apoio necesario.

Este proxecto ten un impacto positivo tanto na saúde mental e emocional dos beneficiarios como na cohesión social. Ao facilitar o acceso á lectura, promóvese o benestar xeral de persoas maiores e con mobilidade reducida, limitando o illamento social e fomentando a súa participación na vida cultural.

Ademais, o contacto regular cos voluntarios pode converterse nun momento de interacción valioso, xerando conexións humanas que melloran a calidade de vida das persoas involucradas.