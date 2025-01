Os maiores nigraneses visitarán os túneles do Castro de Vigo

O Concello de Nigrán, dentro do seu programa de turismo social destinado á veciñanza da terceira idade empadroada no municipio, abre a inscrición o martes 28 de xaneiro de 10:00 a 13:00 horas no Centro Social de Vilamean para participar nunha excursión ao museo Anfaco da conserva e a fortaleza e túneles do Castro, en Vigo, ao día seguinte, mércores 29. A excursión, cun prezo de 25 euros€ por persoa, inclúe o desprazamento en autobús, visita guiada e comida no restaurante Casas de Redondela (langostinos, vieiras, pescada, codillo, bebidas, sobremesa e café). A inscrición será por rigorosa orde de chegada ata un máximo de 2 inscritos/persoa e ata esgotarse as 60 prazas dispoñibles.

No Museo Anfaco da industria conserveira disponse de material museístico de gran valor histórico, a través de cuxa contemplación se pode realizar un interesante percorrido pola historia da industria conserveira.

Por outra banda, a musealización dos túneles de O Castro, en Vigo, permite a introdución na gran batalla de 1719 contra os ingleses e é posible grazas a unha experiencia inmersiva na que percorrer as galerías subterráneas coma se fósemos parte da milicia que tentou entón protexer a vila.