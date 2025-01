Inaugúrase a nova Oficina de Enerxía do Rosal

O Rosal deu un novo paso cara ao seu futuro enerxético. O Concello inaugurou este martes a Oficina da Enerxía cun acto celebrado no Salón de Exposicións no que participaron decenas de rosaleiros e rosaleiras. Este espazo nace co obxectivo de promocionar un modelo enerxético que resulte máis sustentable e participativo, promovendo a creación de comunidades enerxéticas locais.

A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, amosou a súa seguridade de que esta Oficina da Enerxía converterá ao concello nun referente na comarca a nivel de transformación enerxética. «Con este espazo daremos ferramentas á veciñanza para participar activamente na creación dun modelo enerxético máis sostible, xusto e respectuoso co planeta», salientou a rexedora, que subliñou que esta iniciativa forma parte da visión estratéxica do Concello para avanzar cara a unha sostibilidade integral no Rosal.

A alcaldesa destacou a importancia de traballar de forma transversal para unha xestión máis sostible e eficiente que leve a un uso de enerxía limpa e a un aforro enerxético que tamén suporá un aforro económico para o Concello e para a veciñanza, dando novos pasos para afrontar as continuas subas de prezos. Fernández Callís animou a toda a veciñanza, asociacións e entidades locais a implicarse neste proxecto, subliñando que «iniciativas como esta son un incentivo para mellorar a calidade de vida tanto das persoas residentes como de futuros novos veciños e veciñas».

Pola súa banda, o coordinador da Oficina da Enerxía, Rodrigo López, detallou os servizos que ofrecerá este espazo, que incluirán asesoramento, formación e acompañamento en todos aqueles proxectos que estean relacionados coas enerxías renovables e coa eficiencia enerxética. A nova Oficina da Enerxía estará situada no Centro Social Polivalente do Rosal e contará cun horario de atención ao público de luns a venres de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.00 horas a través do teléfono 677 73 73 21 ou do correo electrónico oficina@enerxia.eu. Abrirá de forma presencial os xoves neste mesmo horario, para o que é recomendable solicitar cita previa.