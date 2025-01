Galicia Suroeste presenta «Para lembrar»

Moitos dos concellos da bisbarra, agrupados en Galicia Suroeste, deron un paso decisivo na súa estratexia de promoción turística ao presentar a súa nova marca e a campaña «Para Lembrar» na feira FITUR, un dos maiores escaparates mundiais do sector turístico. A nova imaxe de Galicia Suroeste, que abarca as comarcas do Baixo Miño, o Val Miñor, a Louriña e parte da comarca da Ría de Vigo, busca ofrecer unha proposta inclusiva que poida representar a totalidade do territorio, subliñando a riqueza cultural, paisaxística e natural dunha zona que atesoura milleiros de anos de historia e tradicións. Este novo enfoque marca un compromiso polo fomento dun turismo sostible e responsable, que potencia as características únicas de cada un dos concellos que conforman esta asociación.

A presentación foi dirixida por María Rey, natural da zona e cunha sólida traxectoria profesional, quen trasmitiu o seu cariño polo territorio ao público presente. Acompañada polo trompetista Rubén Simeó, que se encargou de poñer a banda sonora á nova campaña, a presentación foi un momento de emoción e reflexión, xa que Simeó interpretou en exclusiva unha versión da obra «Quen puidera namorala», un poema de Álvaro Cunqueiro musicado polo compositor Luís Emilio Batallán.

A proposta audiovisual de «Para Lembrar» leva ao espectador a realizar un percorrido pausado e contemplativo polo territorio, evocando a estética das antigas películas gravadas en super8 e imaxes en formato polaroid que remiten á memoria de épocas pasadas, nunha homenaxe á esencia dun tempo que parece esmorecer nas súas lembranzas fotográficas.

Durante a súa intervención, Sandra González, alcaldesa de Tomiño e presidenta da Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eu Rural, salientou a potencialidade turística da rexión, que combina un clima privilexiado, un patrimonio cultural e natural único e a proximidade ao océano Atlántico e ao río Miño, dous dos principais atractivos naturais do territorio. «Somos herdeiros e herdeiras de valores culturais milenarios e formamos parte dun territorio fronteirizo con Portugal, un país irmán, que tamén nos aporta moito en termos de identidade e experiencias turísticas», explicou González.

O evento contou coa participación activa de varios alcaldes e alcaldesas do territorio, que se fixeron presentes para mostrar a súa colaboración e o traballo conxunto que está a levarse a cabo entre os concellos da zona.

No marco desta presentación, tamén se deu a coñecer a oferta turística de Redondela.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e a concelleira de Cultura e Turismo, Rita Pérez Táboas, explicaron as liñas de actuación do municipio, que aposta por un turismo de calidade e sostible, centrado no patrimonio natural e histórico.

Rivas destacou o enorme potencial de Redondela como destino turístico, lembrando que a illa de San Simón será declarada «Lugar de Memoria Democrática», unha distinción que pon en valor o seu pasado e a súa historia, que inclúe unha importante traxectoria como mosteiro, lazareto, campo de concentración e fogar para orfos.

Redondela tamén presentou diversas propostas turísticas que invitan á contemplación da natureza e á participación en actividades culturais e educativas. Entre as actividades destacadas figuran rutas de sendeirismo, paseos en cáiac pola enseada, visitas guiadas polos antigos muíños e polo casco vello, etc.

Rivas subliñou que a oferta turística de Redondela está deseñada para mellorar a experiencia do visitante, ao tempo que se respecta e protexe o medio ambiente. A súa aposta por un turismo sostible tamén se reflicte no traballo que o Concello está a realizar para promover un Decálogo de Boas Prácticas, que servirá como guía para os profesionais do sector turístico local, co obxectivo de fomentar a integración das boas prácticas ambientais e mellorar a calidade de vida das comunidades locais.

A oferta de Redondela tamén inclúe grandes eventos como a Festa da Coca, as ancestrais danzas das Penlas e as Espadas, o Festival Internacional de Títeres, que reúne cada ano a importantes compañías de todo o mundo, e outras festas tradicionais que resaltan a identidade cultural do municipio.

«O noso obxectivo é ofrecer ao visitante experiencias únicas, baseadas no respecto polo territorio e as súas xentes», explicou Rita Pérez Táboas. A súa intervención tamén puxo en valor o traballo que se está a facer para diversificar a oferta turística e atraer a un público interesado en vivir experiencias auténticas e responsables.

A participación en FITUR tamén incluíu reunións de traballo con representantes de diferentes administracións e institucións, entre elas a Directora Xeral de Costa e Mar, Ana María Oñoro, co obxectivo de abordar proxectos de futuro como o paseo do litoral de Cesantes, un dos principais proxectos de infraestrutura que se están a levar a cabo en Redondela.

Turismo respectuoso

Deste xeito, Galicia Suroeste segue avanzando no seu compromiso co desenvolvemento dun modelo de turismo respectuoso co medio ambiente e con propostas que melloren a calidade de vida das súas comunidades.

Ao rematar a presentación, os asistentes foron obsequiados cun agasallo especial: un leporello feito artesanalmente, que recolle as imaxes máis representativas do territorio en formato polaroid. Este detalle foi unha forma simbólica de transportar aos asistentes á esencia do territorio, facendo que a súa lembranza quedase gravada de maneira especial.

FITUR serviu tamén como punto de encontro para autoridades locais e representantes de Turismo de Galicia, como a deputada de Turismo da Deputación de Pontevedra, Nava Castro, e o Presidente do Cluster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, que puxeron en valor o traballo conxunto que se está a desenvolver entre as administracións para promover Galicia como un destino turístico de referencia no ámbito nacional e internacional.

O evento confirmou a ambición de Galicia Suroeste de ser un destino turístico competitivo, con identidade propia e un firme compromiso co desenvolvemento sostible e respectuoso co medio ambiente.