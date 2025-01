Continúa o Ciclo de Música Clásica

O primeiro ciclo de música clásica organizado polo Concello de Nigrán continúa este domingo 26 de xaneiro ás 20:00 horas no Auditorio Municipal cunha artista internacional: a violinista polaca Julia Blachuta acompañada polo pianista pontevedrés Severino Ortiz. A cita inaugural deste ciclo tivo lugar o 29 de decembro coa acordeonista Nerea Rodríguez e o cuarteto de de Ana Shi, continúa coa actuación mencionada e finaliza o 1 de marzo, na Igrexa de Santiago de Parada, coa Orquesta Barroca Vigo 430 acompañada pola violinista catalana Anna Urpina á dirección e a soprano valenciana Aurora Peña. Todas son con entrada de balde ata completar aforo.

«Ofrecemos concertos de máximo nivel e de xeito gratuíto, queremos aproximar á veciñanza á música de calidade e, sobre todo, que o noso alumnado da Escola Municipal de Música amplíe a súa formación asistindo», explica o alcalde, Juan González.

Julia Blachuta é unha violinista polaca nada en 2001 en Cracovia. Comezou a tocar o violín aos 7 anos e debutou coa orquestra Fresco Soar aos 12. Graduada con matrícula de honra no Royal College of Music, foi galardoada co prestixioso Premio HMD Meyer de violín e recibiu o apoio da bolsa do L.G. Harris Trust. Julia continúa os seus estudos co profesor Rashkovsky no Royal College of Music e é agora beneficiaria dunha bolsa do RCM, así como do Drake Quella Trust Award for 2024/2025 e o Countess of Munster Trust Award.

Recibiu numerosos premios e honras, entre eles a bolsa Julius Isserlis da Royal Philharmonic Society e a prestixiosa Bolsa do Ministerio de Cultura de Polonia pola súa excepcional contribución á representación internacional da cultura polaca. Foi galardoada nunha ducia de concursos internacionais e nacionais de violín e toca un magnífico violín Audinot, construido en 1860.

Severino Ortiz, nacido en Pontevedra, recibe a súa máis apreciada e valiosa formación pianística da man da profesora Vladimira Smausová. Tras obter os títulos superiores de Piano e Música de cámara no Conservatorio Superior de Música de Vigo, completa a súa formación na Academia Superior de Música e Artes Escénicas de Praga (República Checa) coa profesora Dagmar Simonková e o profesor Frantisek Maly (1998-2000). Como solista, colaborou coas orquestras Vigo 430, Clásica de Vigo e Filharmónica de Pontevedra; e ofreceu diversos recitais. Desde 2003 forma dúo estable co seu amigo, o tenor José Antonio Campo Edesa. Como músico de cámara colabora co Ensemble Vigo 430 e tocando con solistas como Rusanda Panfili, Lir Vaginsky, Lea Hennino, Cristina Goicea, Virginia Lis, Sindy Mohamed ou noutros proxectos co violinista Mario Peris e o clarinetista Roberto Noite.