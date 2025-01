Os bebés covelenses traen pan baixo o brazo

O Concello de Covelo quixo dar a benvida aos novos covelenses e recibíu ás familias con fillos e fillas nadas no último ano. O alcalde de Covelo, Pablo Castillo, acompañado das concelleiras Lourdes Enes e María Valiñas entregou unha cesta con produtos infantís e unha camiseta ás nais e pais dos novos bebés censados que residen nas parroquias de A Lamosa, Campo, Casteláns, Paraños, Prado da Canda e Santiago de Covelo.

Para premiar ás familias que escollen o concello de Covelo para vivir, o Concello conta cunha axuda de 500 euros para os novos nacementos que cumpran os requisitos establecidos nas bases.

O Concello ofrece servizos de escola infantil para as idades entre 0 e 3 anos; un colexio público, o CEIP Antonio Blanco Rodríguez, que conta con comedor e co apoio do Concello e da ANPA con aula matinal e actividades extraescolares á saída do horario lectivo; tamén ofrece pistas multideporte en todas as parroquias, un pavillón de deportes e piscina municipal; biblioteca pública e unha programación cultural para todos os públicos con actividades específicas para a infancia.