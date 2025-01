Baiona recibe unha doazón de obras sobre Cristóbal Colón

O alcalde Jesús Vázquez Almuíña e o concelleiro de Cultura Policarpo Vilar recibiron no Arquivo Histórico e Biblioteca Pública Municipal de Baiona, a doazón dun lote de obras bibliográficas, que todas elas versan sobre a vida e obra de Cristóbal Colón.

Os doantes son Don Antonio Montero Carro, coidadoso bibliófilo e ex-xerente do Consello da Cultura Galega e a súa esposa, Dona Ester Campos Rey, quen ten gran apego e amor pola Vila de Baiona. Trátase de libros singulares, cuxa existencia é moi escasa dentro dos fondos doutras bibliotecas.

Algúns dos libros donados son «Cristóbal Colón. Descubrimento das Américas», por Alfonso de Lamartine, publicado en español en 1867 en catro volumes, ou a obra «Retrouso a Colón», de Massó Bolívar, publicada en 1960 en galego e castelán pola Editorial Monterrey de Vigo.

Tamén se suma a esta doazón «Vida de Hombres ilustres» VVAA., de 1941 e «O enigma de Cristóbal Colón e os descubrimentos de América» de Eslava Galán.

Estes libros, en perfecto estado de conservación, xa foron aceptados tanto polo interese da temática e como pola singularidade da publicación.

Pasan agora a formar parte do catálogo do Arquivo Histórico e Biblioteca Pública, e incluiranse no fondo especial Fondo Arribada.

Calquera persoa que o desexe poderá consultalos na Sala de Lectura, con cita previa.