Baiona énchese de ritmo e amor co baile da «Segunda Xuventude»

Cada segundo venres de mes, o multiusos de Sabarís, en Baiona, convértese no escenario perfecto para que a veciñanza goce dun encantador baile con música en directo.

Desde decembro, esta iniciativa de baile mensual foi un éxito rotundo, e no mes de febreiro, mes do amor, prepáranse para algo moi especial: o próximo baile, que terá lugar o 14 de febreiro, coincidirá co día de San Valentín, unha data ideal para celebrar o amor e a amizade.

Desde o Concello de Baiona convidan á veciñanza a unirse a esta xornada chea de alegría, música e baile. «Será unha oportunidade perfecta para sociabilizar, coñecer a outros e gozar dos beneficios que a música e o movemento achegan ás nosas vidas», informan.

Ademais da música en directo, haberá preparadas algunhas sorpresas que enriquecerán a experiencia e farán desta velada unha noite inesquecible para moitos e moitas.

Este baile da «Segunda Xuventude» é un convite para aproveitar o momento, deixarse levar polo ritmo e o clima de celebración, e gozar dunha noite máxica en compañía de amizades e seres queridos, honrando o amor e a amizade nun ambiente festivo e acolledor.

Quen sabe se non será tamén, este baile da «Segunda Xuventude», unha oportunidade para atopar o amor ente danzas e conversas amenas.

Corazóns solitarios

Se as frechas de Cupido poden atoparse nos lugares máis insospeitados, de seguro estarán a piques de sucar o ar do Multiusos de Sabarís para unir varios pares de corazóns solitarios, e darlle ao amor e amizade a festa que se merecen.