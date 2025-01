As exposicións en Artistea superan as 1.500 visitas

O Concello de Ponteareas informa que a exposición «Alfonso Quinteiro: Alma de Ponteareas» acadou máis de 1.500 visitas antes do seu peche.

Inaugurada a finais de novembro, en apenas dous meses esta exposición atraeu a un importante número de público que quixo coñecer a prolífica obra deste creador ponteareán.

Polifacético e multidisciplinar, Alfonso Quinteiro é un dos máis destacados artistas de Ponteareas. Na residencia Artistea o público puido achegarse á figura deste mestre escultor podendo aprezar máis de corenta obras entre pinturas, retratos e esculturas.

Cerámica castrexa

Artistea acolle tamén a exposición Cerámica Castrexa con auténticas xoias rescatadas do pasado, algunhas do Castro de Troña e do Castro de Fozara. As persoas interesadas están a tempo de visitala ata o 16 de febreiro.

O Concello procura, con isto, dinamizar o centro urbano a través da arte e devolver a Ponteareas o seu histórico vencello co mundo da cultura.