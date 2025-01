«As aves do inverno» voan no Rosal

As primeiras luces do día iluminan o río Tamuxe e a súa contorna mentres ducias de especies de aves ofrecen un espectáculo único.

Para poder admiralo e coñecer un pouco máis sobre estes paxaros, o Concello organiza o roteiro ornitolóxico «As aves do inverno», unha actividade de balde para conectar coa natureza e coñecer a diversidade de fauna alada que habita no Rosal nos meses máis fríos do ano.

A saída será o domingo 2 de febreiro de 10.00 a 13.00 horas cun percorrido polo sendeiro PR-G 112 dende o pantalán do río Tamuxe ata O Puntal, en San Miguel de Tabagón, dende onde se regresará ao punto de partida. Cunha dificultade baixa e unha distancia total de 6 quilómetros, esta actividade está pensada para todas as idades, xa que combina o goce da natureza cun ritmo tranquilo e accesible.

A concelleira de Medio Ambiente, Beatriz Rodríguez, destacou a importancia de pór en marcha iniciativas como esta «para pór en valor o noso patrimonio natural. Este roteiro é unha oportunidade marabillosa para descubrir a riqueza ornitolóxica que temos ao noso redor e para concienciar sobre a necesidade de protexer o medio ambiente». Por este motivo, a edil convida a toda a veciñanza a participar e desfrutar dunha mañá diferente e enriquecedora.

A actividade é de balde, pero é necesario inscribirse chamando ao teléfono 986 625 000.