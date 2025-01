Arranca o quinto ciclo de cine de inverno

A Concellería de Cultura de Salvaterra de Miño presentou a quinta edición do Ciclo Cine de Inverno que se celebrará durante o vindeiro mes en Salvaterra de Miño.

Como en anteriores edicións o ciclo será totalmente de balde, e inclúe a proxección de películas de estrea na Casa da Cultura de Salvaterra de Miño.

Os sábados ás 22:00 horas serán películas para o público adulto, mentres que os domingos ás 17:30 horas dirixidas ó público infantil. Deste xeito achégase durante este mes unha alternativa de ocio cinematográfico para pasar as noites do sábado e as tardes do domingo.

Dende o 1 de febreiro ata o 2 de marzo, o público poderá gozar dunha oferta diferente que comeza a primeira fin de semana de febreiro coas proxeccións de «As Neves» e «La Patrulla Canina: La Superpelícula».

Nos vindeiros días achegarase a programación completa do ciclo.

«As Neves» é un filme galego de 2024 escrito e dirixido por Sonia Méndez. Estreouse de forma mundial no Festival de Málaga o 6 de marzo de 2024, e nos cines españois o 10 de maio de 2024. O filme conta a historia dunha vila galega de montaña onde todos se coñecen. A noite de Entroido un grupo de adolescentes celebran unha festa e dróganse con cogomelos por primeira vez. Ao día seguinte espertan cun temporal de neve e a noticia de que Paula, unha das mozas da festa, desapareceu. Mentres, a vila queda incomunicada e cae Internet. Cada vez é máis urxente atopala. Iníciase unha investigación que causará un profundo cambio nas súas vidas e na súa relación co mundo.

«La Patrulla canina: la superpelícula» é a última aventura duns dos debuxos animados favoritos da cativada.

Nesta ocasión, a patrulla terá que axudar a Hank e Janet, aos que unha científica malvada lles rouba o seu guindastre.