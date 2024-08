Ricardo Baz prepara o Campionato Europeo

Ricardo Baz Pereira, veciño de Atios, foi recibido polo alcalde, Alejandro Lorenzo, na Casa Consistorial do Porriño, para falar de jiu-jitsu e do seu recente salto á “faixa preta” neste deporte.

Na Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF polas súas siglas en inglés) Baz Pereira vén de conseguir a faixa preta, a máxima categoría neste deporte no que leva uns 12 anos adestrando.

“Sempre practiquei deportes de contacto, como full-contact, kick boxing e sobre o 2010 ou 2011 coñecín o mundo do grappling, jiu jitsu, a loita… E pouco a pouco fun deixando as outras artes marciais para dedicarme plenamente ao jiu-jitsu”, explica o loitador.

O loitador estase preparando xa para as súas próximas citas no máis alto nivel de competición, o Campionato Europeo de Roma en outubro e o de Lisboa en xaneiro.

Baz Pereira, que xa fora subcampión de Europa no 2018 e bronce na categoría absoluta, busca agora repetir proeza e mesmo mellorala no campionato europeo que terá lugar en Roma entre o 17 e o 20 de outubro na especialidade “no-gi” (sen kimono), e no europeo da especialidade “gi” (con kimono), que terá lugar en Lisboa do 17 ao 25 de xaneiro.

Jiu Jitsu

Esta arte marcial xaponesa, centrada na defensa e non no ataque, foi popularizada en Brasil. Trátase dun deporte de combate corpo a corpo no chan, baseado na aplicación de técnicas de control, sumisión e estrangulamento para controlar ao opoñente e defenderse, independentemente da forza ou o tamaño do adversario.

“O jiu jitsu non se trata da forza que teñas, senon da técnica, por eso é moi recomendable como defensa persoal, especialmente para mulleres, porque te ensina a reducir a un home sen necesidade de golpear. Este deporte é bo tamén para nenos e nenas, porque ensina respecto, coidar aos seus compañeiros e opoñentes. O jiu jitsu é recomendable para todo o mundo”, comenta Baz Pereira.

“É un orgullo contar con deportistas de élite, como Ricardo, e desde o Concello do Porriño estaremos sempre apoiando o deporte e os valores que transmite”, salienta Alejandro Lorenzo.