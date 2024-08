Remata o obradoiro infantil de pintura ao ar libre en Praia América

O alcalde de Nigrán e o edil de Cultura, Juan González e Roberto Garrido, asistiron á clausura do obradoiro de pintura en Praia América-Lourido “Cada día un artista”, promovido polo Concello de Nigrán e ofrecido pola artista Laine Villero.

Neste singular obradoiro, unha ducia de nenas e nenos de 6 a 14 anos dedicaron cada xornada desta semana a interpretar as obras dalgúns dos pintores e pintoras máis ilustres da Historia da Arte, como por exemplo Vincent van Gogh, Edvard Munch, Maruja Mallo, Pablo Picasso ou Frida Khalo. A rapazada, que pintou con acrílicos de luns a venres de 10:00 a 12:00 horas baixo a sombra das árbores e aos pés de Praia América, expuxo todas as súas creacións para que as familias puidesen admirar o resultado final. A este obradoiro artístico o Concello suma o de cómic manga celebrado en xullo tamén con gran éxito. O obxectivo, ao igual que cos diferentes campus deportivos que se ofertan conxuntamente desde o Concello e os clubes de Nigrán, é ofrecer un tempo de lecer de calidade á cativada mentres que se facilita a conciliación familiar.