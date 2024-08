Redondela celebra hoxe, con Coti como plato forte, o seu 25 Entroido de Verán

Redondela celebra hoxe a vixésimo quinta edición do Entroido de Verán, unha das citas máis agardadas da programación estival da provincia. A festa ofrece un intenso programa de actividades para públicos de todas as idades. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destaca que a intención do Concello redondelán foi ofrecer unha programación “que teña en conta tanto ao público infantil e familiar como á mocidade e público adulto, por iso os cativos e cativas teñen o seu propio espazo con actividades específicas”. Desde as concellarías de Turismo e Cultura, que dirixe Rita Pérez Táboas, faise unha aposta polos grupos locais e galegos con concertos de Uxía Lambona e Javi Maneiro, ademais dos picadiscos redondeláns Rodri Vegas, Carlos González, Borja Rúa e o porriñés Samu Peixe. O prato forte é o concerto do arxentino Coti.

Programación

As actividades no recinto do Campo da Feira comezarán ás 20.00 horas coa sesión DJ a cargo de Carlos González e Borja Rúa. Ás 21.30 comezará a xa tradicional Gala Drag. A bailarina e coreógrafa Hurakan Bastida será a presentadora deste evento que repartirá 1.800 euros en premios. Finalizada a gala comezarán os concertos. O primeiro en subir ao escenario ás 23.00 horas será Javi Maneiro. O artista, vocalista de grupos como Herdeiros da Crus ou Jabón Blue, fará vibrar ao público co seu rock. Ás 0.30 horas será a quenda de Coti. O músico arxentino, coñecido en América Latina e España por temas como “Antes que ver el sol”, “Nada fue un error” ou “Otra vez”. Xa consolidado como un creador de éxitos, Coti é recoñecido en todo o mundo pola popularidade e a repercusión das súas cancións, con letras e melodías inesquecibles. Os Djs Samu Peixe e Rodri Veigas serán os encargados de pechar a festa cunha sesión que comezará ás 02.15 e rematará ás 04.00 horas.

Público familiar

O Concello volve apostar polas actividades dedicadas aos máis pequenos. O Entroido de Verán ofrece xogos e espectáculos para toda a familia en diferentes localizacións no centro da vila. A pista da Xunqueira e a praza de Ponteareas acollen hoxe inchables con auga desde as 18.00 ata as 21.00 horas. Na praza de Ponteareas haberá ademais unha xincana con inchables. Nestes mesmos recintos celebraranse festas da escuma ás 21.30 horas. Na Praza da Casa da Torre, ás 20.30 horas, terá lugar o concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona, que porán a cantar e bailar a grandes e pequenos.

Uxía Lambona actúa hoxe ás 20:30 horas na Praza da Casa da Torre / D. P.

Estas actividades ofrécense en tres espazos diferentes repartidos pola vila “para evitar aglomeracións e que o público infantil e familiar poida rotar polos diferentes recintos”, explica a alcaldesa, Digna Rivas.

Consumo sostible

Como novidade, este ano todos os postos de venda de bebidas utilizarán vasos reutilizables co obxectivo de eliminar os envases de plástico dun só uso. Os vasos reutilizables serán de balde, ou mediante o depósito e posterior devolución da cantidade abonada.

Todos os postos de venda de bebidas nas rúas do centro da vila (Alfonso XII, Xeneral Rubín, Ribeira, Praza José Figueroa, Praza da Constitución, etc.) abrirán os aseos dos seus locais para o uso do público en xeral, ou ben instalarán un baño químico portátil.

Transporte público

Como en anos anteriores as empresas de transporte público ofrecen liñas especiais de ida e volta a Redondela desde Vigo, Pontevedra e O Porriño. Os autobuses sairán con destino a Redondela desde os diferentes puntos a partir das 18.00 horas, e haberá transporte de volta até as 06.00 horas.