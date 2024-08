Este verán, O Rosal foi sinónimo de cultura e de xuntanza, xa que grazas a unha axenda de actividades do máis completa, durante os meses de xullo e agosto a localidade encheuse de alegría e diversión.

O Rosal despide agosto tras un verán de éxito cheo de cultura

A Feira do Viño foi a encargada de dar o pistoletazo de saída, cunha emocionante participación, que foi mostra de que este é un dos acontecementos máis esperados pola veciñanza ano tras ano. Uns días nos que non faltaron a música, as actividades para as pequenas e pequenos e, loxicamente, as catas de viño, entre moitos outros.

Outro evento no que a Praza do Calvario foi testemuña dun espectacular éxito foron as históricas festas de Verán O Pilar, que conseguiron encher á Praza do Calvario cun récord de asistencia no concerto conxunto das Fillas de Cassandra coa Agrupación Musical do Rosal, que foi unha cita máxica e inesquecible. Así como se encheu de vida O Rosal co resto de actividades da programación como a actuación dos Netos do Rosal, o Festival Xente Xida, O Encontro dos Pobos, o torneo de xadrez ou a actuación final do DJ Cristian Pereyra.

E, ademais da música e do viño, a sétima arte tamén tivo unha gran presencia coa IV Edición da Mostra de Cinema do Rosal, organizada pola Asociación Ghorghalado e que, cunha enorme acollida por parte do público, durante unha semana de proxeccións achegou aos veciños unha pequena selección dos máis de 750 inscritos, premiando finalmente ás curtas “Our males and females”, “Antes de que se poña o sol” e “La Masía”.

O Concello do Rosal apostou tamén este ano pola Cultura polos Barrios con seis novas propostas que percorreron diferentes recunchos rosaleiros, cunha última sesión o vindeiro martes 27 e que consistirá nunha noite de curtametraxes.

E volveu a consagrarse, cunha moi boa acollida, O Rosal Cámara Fest, que creceu de forma notable con máis concertos e máis grupos implicados da Agrupación Musical do Rosal, organizadora do evento en colaboración co Concello, cun total de seis citas nas que o público desfrutou do talento das diferentes agrupacións.

E así como as actividades xa veteranas, este verán presentouse unha gran novidade, que foron os “Tardeos na Praza”, catro xornadas con actividades na Praza do Calvario para públicos moi diversos e que incluíron dende a música de Gold&Colt, o circo de niMU-Jacuzzi ou os contos para nenos e nenas de Tropa de Trapo ata un ciclo de cine coa proxección de Barbie e curtametraxes.

Unha programación estival do máis completa na que tampouco faltaron un novo espectáculo de Polo Correo do Vento e a presentación dunha nova edición de Memoria Viva, na que se estreou un documental dedicado a Pepe O Buraco, poñendo así en valor o patrimonio inmaterial e achegándonos ás formas de vida do pasado dos rosaleiros e as rosaleiras.

E para despedir o mes, rosaleiros e rosaleiras terán de novo opcións para tódolos gustos. Esta fin de semana, os días 24 e 25 estarán cargados de música co Festival Músicos Xoves e co Encontro de Corais, o día 27 contaremos cunha Noite de Cine coa proxección de curtametraxes e xa como broche final o 29 os máis pequenos e pequeñas divertiranse da man dos contos de “Tropa de Trapo”.