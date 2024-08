O Porriño recibe un 7% máis de peregrinos

Un total de 56.033 peregrinos pasaron polo Porriño no que vai de ano, un 7% máis que en 2003, consolidando a Vila do Louro como unha parada fundamental no Camiño de Santiago.

Tal e como se recolle no rexistro da Oficina do Peregrino de Santiago de Compostela, un 34% dos mesmos son españois e un 66%, preto de 36.000 persoas, chegan doutros países. Os que máis peregrinos aportan son Portugal (14,34%), Estados Unidos (7,3%), Alemania (6,83%), Italia (4,44%), Brasil (2,99%), Reino Unido (2,80%) e Holanda (2%).

Observouse un significativo aumento na ocupación hoteleira, con moitos dos aloxamentos rexistrando taxas de ocupación de case o 100% na tempada alta. Tamén se beneficiou o sector da restauración, que acrecentou a súa facturación.

“Pero máis alá do impacto económico, a presenza de peregrinos fortaleceu o espírito de hospitalidade e comunidade no Porriño”, explica a concelleira de Turismo, Vanessa Ucha, “A veciñanza volcouse en recibir aos viaxeiros, o que enriqueceu a experiencia do Camiño, fomentando un intercambio cultural que nos enriquece a todos”. Ucha conclúe indicando que “desde a Concellería de Turismo seguiremos traballando para mellorar as infraestruturas e servizos, asegurando que O Porriño siga sendo unha parada memorable no Camiño de Santiago para todos os peregrinos que nos visitan”.

No mesmo sentido se manifestou o alcalde, Alejandro Lorenzo, que destacou “a importancia da incidencia do Camiño Portugués no municipio como dinamizador turístico, económico e cultural”. “Por iso seguiremos apostando por iniciativas para facer a súa estancia na nosa vila o máis agradable posible e actividades, como o Día do Peregrino, dirixidas especialmente a eles para que o seu paso polo Porriño sexa o primeiro de moitos”.