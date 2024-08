Nigrán acolle “La nueva aventura de Oceánika”

Como cada verán, o circo de calidade desembarca en Praia América para o goce das familias. O alcalde de Nigrán, Juan González, e as concelleiras de Educación e Festas, Estela Pérez e Cristina Dosil respectivamente, acudiron xunto ao presidente da Comisión de Festas, Evaristo Blach, á presentación do novo espectáculo de Evolution Circus no municipio: “La nueva aventura de Oceánika- el tesoro de Poseidón”. A grande carpa estará instalada no campo de fútbol de Lourido ata o 7 de setembro levando a cabo unha función diaria ás 20:30 horas (agás os domingos e luns, que descansan). As entradas están á venda a través de https://ticketrona.com/ con desconto por venda anticipada ou directamente en taquilla unha hora antes de cada funcón. Trátase dun espectáculo para toda a familia de 2 horas (con intermedio de 15 minutos) onde ao traballo artístico, musical e teatral levados a diante por 25 profesionais súmase unha mensaxe de sensibilización sobre a contaminación dos océanos.

A aventura mestura unha historia real coa ficción. No espectáculo Tragaldabas e Pik buscarán o “Tesouro de Poseidón”. Dous personaxes moi diferentes que teranse que enfrontar a moitos problemas. A estes dous personaxes acompáñaos un narrador que guiará ao público e que alertará aos protagonistas dos seus erros. Acrobacias no aro aéreo, antipodismo, maxia, contorsionismo, rede aérea ou malabares son algúns dos números nos que nunca faltarán as risas.