Mos celebra mañá a Festa dos Maiores

Mañá, 25 de agosto, celebrarase a tradicional “Festa dos Maiores” do Concello de Mos que nesta trixésimo cuarta edición homenaxeará a quenes celebran as súas Vodas de Ouro en 2024.

A afluencia será, como acontece habitualmente dunhas 800 persoas que se congregarán en Costoias para homenaxear aos seus maiores e ao amor que se profesan os matrimonios mosenses que levan medio século xuntos, nunha festa que a rexedora local mosense, Nidia Arévalo, e a concelleira de Educación, Formación e Emprego e Participación Cidadá, Julia Loureiro, definen como “a máis entrañable de todas as que temos en Mos”.

Os matrimonios que serán homenaxeados na parroquia de Tameiga son parellas das dez parroquias mosenses, que cumpren ou cumpriron os 50 anos de casados. Oito matrimonios son da parroquia de Tameiga, sete de Sanguiñeda e catro de Torroso, tres da parroquia de Cela, dous de Dornelas, catro de Guizán, seis de Louredo, nove de Mos, catro de Petelos e sete de Pereiras.

Esta emblemática festa concíbese desde a administración local mosense como parte do programa destinado aos maiores, coa finalidade de impulsar a participación social activa e a integración deste colectivo de idade na comunidade, así como lograr a participación en distintas actividades creativas e lúdicas.

A xornada desenvolverase contando cunha serie de actos celebrados a partir das 12:00 con Misa cantada Coral Asomamos e Santa Baia de Mos, seguida ás 13:00 da actuación da Banda e Música Xuvenil de Torroso a partir das 14:00h comezo do xantar, a cargo do Concello para os matrimonios homenaxeados. E a partir das 16:00 homenaxe aos matrimonios e actuación a cargo do coñecido cantante de orixe mosense Antonio Barros. Finalizando a xuntanza estará o DJ Manu.