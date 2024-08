A vila de Baiona cae rendida ás artes

Desde o pasado día 17, a Sala Multiusos do Mercado de Sabarís, en Baiona, acubilla unha exposición de arte contemporánea na que dous pintores, Santiago Riera e Jacobo Gavira, o fotógrafo Joaquín Arjona e o escultor Víctor Lorenzo presentan a súa obra.

Riera cunha das súas pezas abstractas. | // D.P.

A exposición, realizada co apoio do Concello de Baiona, foi inaugurada polo Alcalde, Jesús Vázquez Almuíña, e o Concelleiro de Cultura, Policarpo Vilar Misa. Estará dispoñible ata o próximo día 31 para que a veciñanza e visitantes da vila se acheguen (en horario de 12:00 a 14:00 e de 19:00 a 22:00, de martes a domingo) a coñecer a obra destes artistas que o organizador, Santiago Riera, califica de malditos, e que constitúen algúns dos nomes máis relevantes das artes plásticas na nosa bisbarra.

Arjona xunto á súa fotografía de danza. | // D.P.

Trátase dunha exposición ecléctica, que decidiron non titular para non crear expectativas que enturben a primeira impresión de quen entre na sala. Nela conviven diferentes estilos e formatos, mesmo dentro da obra dun só artista, e podemos atopar elementos tan novidosos como a pintura exenta de Santi Riera, inspirada no object trouvé do Dadaísmo, ou a obra de grande formato pintada a dúas mans entre Jacobo Gavira e a súa nai, mesturadas coas populares esculturas de Víctor Lorenzo e a fotografía de Joaquín Arjona, que combina os estudos de movemento con figuras humanas e imaxes moito máis “madozianas”.

Gavira, coas súas obras a rotulador. | // D.P.

Lorenzo, co seu cabalo de tamaño natural. | // D.P.

“Unha obra é un espello. Ves nela o que tes ti”

Santiago Riera - PINTOR

Riera organiza esta exposición en colaboración co Concello de Baiona

-Quen é vostede como artista?

Non sei. Teño varias facetas, e o que manda é o cambio de técnica. Teño colaxes máis figurativas, algo de pintura figurativa, e logo a abstracción, que aí o que importa é a técnica. Hai algúns que comecei a facer con lixivia. Noutros o que importa é a química do material, e como se move. Non teño un estilo único.

-Desde hai uns anos obsérvase unha deriva cara a abstracción na súa obra.

Si, porque me gusta máis. Pero tamén é esgotadora. Hai xente que pensa que é tirar un capacho a un lenzo e xa, pero na figuración está máis claro por onde hai que ir; hai un guión. Na abstracción déixome levar polo que o material me vai mandando.

-Fórzao a procurar de xeito máis intenso?

Si, por iso para min ás veces é un xeito de meditación; tomo decisións e actúo, pero deixo o protagonismo para o material. A xente ás veces di: “eu aí non vexo nada”, e que é o que esperas ver? Se cadra non é velo, é sentilo ou outro tipo de percepción. Por iso ás veces funcionan ben as colaxes, porque a xente ten unha porta de entrada. Ve dúas imaxes que recoñece, e grazas a iso soporta mellor que o fondo sexa unha abstracción súper tola. Unha obra é coma un espello; se ti non tes nada que reflectir nela, dificilmente vas ver nada.

-Cre que a súa arte ten unha función social?

Que peso! Ata certo punto. Eu de pequeno criticaba a Kandinsky por non mollarse, no tempo no que viviu, ou a outros pero, ás veces, sen dicir tanto dis máis. Hai unha certa responsabilidade, mesmo se é dende a ironía ou dun xeito máis velado. Non por covardía, senón para non facer panfletos. Pero o artista vive nunha época, e doe, e estás pendente do que pasa. Unha vez fixen unha colaxe a partir cun cartel sobre a guerra de Irak. É un cadro contra da guerra, que hoxe aínda ten sentido. No momento da creación traballas dende a indignación; pero pasado o tempo, ás veces, tes sorte.

-Vostede promove esta exposición, que agarda dela?

A exposición é algo sinxelo, non temos título, non hai comisario... Eu non me metín no que expón cadaquén. Foi unha sorpresa descubrírmonos as obras e decidir como montalas. Gústame que a obra chame a atención. Se invado un lugar, que se note, sen subtileza. E agardo que volvan contar connosco dende o Concello, porque os artistas necesitamos espazos de exposición. Esta sala é moi boa, e temos espazo para facer cousas. Que a exposición sexa colectiva é importante, mesturar as nosas obras enriquéceas.

“A danza non me emociona situala en lugares clásicos”

Joaquín arjona - fotógrafo

Arjona identifícase, máis ca como artista, como traballador da fotografía

-Quen é vostede como artista?

Son fotógrafo. Cando teño tempo e a cabeza me dá, fago cousas para min. O 90% do meu traballo é para gañar para vivir. Eu non me considero artista, considérome fotógrafo. Estou detrás dunha cámara. Hai fotos que monto, pero son fotos, ao fin e ao cabo. Son un traballador da fotografía.

-Nas fotografías que expón aquí hai unha visión e unha composición que indican algo máis ca unha captura casual.

Tentei traer á exposición cousas que non fosen demasiado críticas, que fosen bonitas. Busquei moito o movemento das cousas, que me gusta moito. Mesturei un pouco ballet, parkour… Movemento. Logo fíxome na localización, a luz, iso trabálloo moito, pero son cousas moi sinxelas. Nestas fotos, por exemplo, non teño un discurso máis alá dun estudo do movemento e a luz.

-Nas imaxes hai un contraste moi forte entre a plasticidade das figuras e a decadencia dos escenarios.

La Habana é decadente en xeral. Podía procurar lugares con máis encanto, pero a min gustáronme eses. A fotografía de danza non me emociona situala en lugares demasiado clásicos.

-Traballa vostede, tamén, cunha luz moi suave.

Procuro que non se note a iluminación. Nalgunha nótase, porque é nocturna, pero hai outras nas que non se percibe.

-Semella totalmente natural.

Tento resaltar á persoa, iluminala correctamente, e escurecer o fondo. Gústanme os contrastes de cor, o volume, as sombras e claros...

-Hai alguén que o influíra especialmente?

Un profesor meu, que sempre traballaba cunha soa luz. Eu sempre son moi estrito iso. Tamén me gusta Madoz, pero eu traballo sempre con persoas. Ás veces dáme envexa porque traballar como el é máis sinxelo. Non tes que contar con xente, montar unha escenografía…

-E traballar con persoas ten sempre un factor de erro humano.

Non sabes a de plantóns que levei! E ti podes ter na cabeza unha persoa, un corpo, unha historia, e logo… Ás veces é mellor, pero normalmente o que tes na cabeza é ideal, e logo non consegues o mesmo.

“A pintura, para min, é a eterna dúbida”

jacobo gavira - PINTOR

Gavira presenta na exposición unha serie de 30 pezas de 30x30 inspiradas en Galicia

-Quen é vostede como artista?

Nacín nunha familia moi relacionada coa arte. Meus pais coñecéronse na Facultade de Belas Artes, de feito. Na casa sempre houbo pinturas, lenzos… O meu é unha formación natural. Pinto desde sempre. Gústame calquera cousa que teña que ver coa plástica. Fixen incursións no mundo do cine, do deseño, da escenografía… Pero a pintura exérzoa de modo sistemático dende os anos 90.

-Cales son as súas influencias?

Gústame a boa pintura en xeral. As miñas influencias son case todas. Son moi ecléctico. No meu xeito de facer fuxo do estilo de modo consciente, e gústame deixarme levar polo que me pasa. A pintura para min é a eterna dúbida e, xa que logo, a dúbida é o único xeito válido de pintar.

-O estilo é algo do que un artista pode fuxir?

Penso que non. Pódese intentar para abrir o compás do que queres abranguer. A min gústame a idea de facer cousas moi distintas. É verdade que a xente identifícaas aínda que sexan radicalmente diferentes, porque hai un fondo que determina quen o fai. O meu traballo sempre é moi persoal porque as cousas xórdenme. Non boceto nin penso. Co tempo vou entendendo o que fago, pero no momento non, nin me importa.

-Que trae a esta exposición?

Eu viña cunha idea de exposición e cambiei radicalmente polo camiño. Ao chegar a Galicia (eu vivo en Madrid) atopei un papel enorme de boa calidade e propúxenlle á miña nai pintarmos unha obra a medias. Ademais nós somos antagónicos como artistas. Gústame ese realismo máxico de pensar que se atopo un papel xigante estando coa miña nai, é porque ten que ser para pintalo con ela. A partir de aí comecei a debuxar con rotuladores edding verdes e negros nun caderno, e producín 30 pezas de 30x30, con ese punto de realismo máxico galego de autores como Castelao, que acabaron por ser unha oda autobiográfica a esta terra.

-Hai algo de Basquiat neses debuxos?

Si. Para min o Basquiat galego é Lamazares. O outro día vin unha expo súa. No tratamento que fai dos personaxes, igual que Leiro ou Darío Basso... Hai algo no debuxo dos pintores galegos que sempre me gustou.

“A miña obra cae simpática. A min tamén me gusta!”

Víctor lorenzo - escultor

Lorenzo esculpe os galardóns dos Premios Martín Códax da Música

- Quen é vostede como artista?

Eu son un escultor que traballa en madeira. Fago varias cousas, pero polo que máis me coñecen é por un tipo de figura, personaxes de homes e mulleres dun tamaño de 45-50 cm de alto. Son os que se usan nos premios da Martín Códax como Melómanos. A eses póñolles auriculares. Vaime ben, a miña obra cae simpática. A min tamén me gusta!

-Que pezas trae a esta exposición?

Vou instalar o cabalo, que é unha peza a tamaño natural moi vistosa. Leva xa dous anos no Casino de Sabarís, e aproveitarei para montalo aquí. Sempre enche calquera espazo.

-Ese cabalo leva moito tempo a viaxar, non si?

Si, fíxose hai tempo. A verdade é que é unha especie de boceto. Fixen un para ver como podería solucionar unha escultura de cabalos. Teño a idea de facer unha manda, que serían 3 como pouco, ou 5, con algunhas variacións de postura, pero xa se verá.

-Ninguén se interesou en compralo ata agora?

Si, pero eu desaconsélloo. Adoita ser xente que quere adornar o xardín, e unha peza de madeira así estropéase en pouco tempo se está á intemperie.

-Cales son as súas influencias como artista?

Eu sempre falo de Álvaro de La Vega. El fai un figurativismo rudo e con xesto. Cando o vin pensei que eu podería facer algo parecido. Tamén me gusta Leiro, e outra xente. Unha vez preguntáronlle a un autor español, non lembro o nome, por que se animara a escribir, e dixo que admiraba a Borges e non escribía porque se sentía incapaz de superalo. Ata que un día leu a alguén que lle gustou e pasoulle como a min con Álvaro.

-É importante ter referentes accesibles?

Exactamente. Valos atopando, segundo as túas demandas.

-Que espera desta exposición?

Hai un par de anos xa me convidou a outra Santi Riera, que é o que coordina todo. Foime ben e é máis divertido expor en grupo. Ademais eu teño sorte de expor con pintores, porque as salas ás veces fanse frías sen escultura, e a escultura nunca mata á pintura.