A LXV edición da Festa do Viño do Condado do Tea chega hoxe ao ecuador desta edición. A festa, declarada de Interese Turístico de Galicia, cumpre anos con importantes novidades que a organización decidiu implementar debido a grande afluencia de público das últimas edicións.

Luar na Lubre alumea a 65 Festa do Viño do Condado do Tea

Este ano o recinto amplíase a toda a muralla, contando con espazo de mesas tamén na Praza do Castelo. Alí ubícase un segundo escenario que, xunto ao xa habitual no recinto amurallado, dará acubillo aos concertos das noites gastronómicas e dos grupos folclóricos.

A Festa do Viño do Condado do Tea, a segunda máis antiga de Galicia, manifesta tamén este ano un incremento de adegas, con preto de 30, máis de 100 referencias de viños (un récord para o evento) e máis postos de comidas que dan servizo ás mesas ubicadas no novo espazo. Todo para acoller comodamente aos visitantes e veciños e veciñas que cada ano acuden á festa, xa consolidada como unha das citas importantes e imprescindibles do verán.

Programación

A xornada de hoxe comezará ás 10:00 horas na Casa do Viño coa Cata á procura dos viños deliciosos do ano. Xa ás 12:00 horas abrirán os postos de comida e viño. A charanga Nosokaos amenizará a comida entre as 12:00 e as 18:00, cando será relevada polas charangas Alambique e OT, que tocarán ata as 23:00.

A partir das 22:30, chegarán á muralla as noites gastronómicas, e con elas as actuacións de Luar na Lubre, De Vacas e Club Naval.

Nesta edición o pregoeiro será o actor, cómico, presentador e reporteiro Sergio Pazos que dará lectura ao pregón mañá, domingo, ás 13:00 horas no recinto amurallado. Será despois do acto que dará a coñecer os viños deliciosos do ano e a actuación dos grupos folclóricos e bandas de gaitas de Salvaterra de Miño.

Previamente terá lugar o XXX Gran Capítulo da Confraría do Viño Condado do Tea e Espumosos, onde se nomeará como novos confrades a Vanesa González Martínez, Alba González Castro, Ricardo Briz de Labra, Miguel Ángel Alonso Fernández, Miguel Pérez Barros e ao pregoeiro como Cofrade de Honra.

As charangas Mil9 e Nosokaos volverán amenizar a comida a partir das 13:30, e a partir das 19:00 terá lugar a última noite gastronómica, cos concertos de Lenha verde, Black Lovers e Somoza Trío.

Condado do Tea

O viño do Condado do Tea pertence á D.O. Rías Baixas, e é un viño plurivarietal, elaborado con uvas das variedades Albariño e Treixadura nun 70% como mínimo de ambas, sendo o resto das demais variedades brancas admitidas a condición de que estean producidas na subzona correspondente.

O nome desta subzona debe a súa desginación á influencia do río Tea, afluente do Miño, xa que abarca os municipios de Arbo, A Cañiza, Crecente, Mos, As Neves, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño e Tui (Parroquias de Guillarei, Paramos, Baldráns e Caldelas). Estes municipios destacan pola singularidade de compartir a marxe dereita do río Miño, sendo fronteirizos con Portugal.

Condado de Tea é a subzona con máis índice de parcelas por viticultor. E, se falamos da súa superficie, atópase na segunda posición detrás de Val do Salnés en canto á súa ocupación dentro da D.O. Rías Baixas (un 22,47%).

Os chans nos que se cultiva a uva para estes viños é rico en arxila e mica, e os seus viñedos están protexidos ao norte e ao leste pola cordilleira Dorsal Galega, con altitudes que alcanzan os 1.000 metros.

O clima é un factor condicionante no sabor e características do viño, así que non é de estrañar que nesta subzona atopemos contornas máis cálidas e menos chuviosas, o que permite unha vendima máis temperá.