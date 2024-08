Hoxe e mañá, na Carballeira do Peirao de Arcade, volve Punkativada por segundo ano. Este festival para a xente miúda trátase dunha cita para toda a rapazada do concello e do conxunto da comarca no que tanto os máis pequenos e pequenas como pais e nais poden desfrutar de concertos infantís, espectáculos e contacontos, obradoiros e moito máis.

A II Punkativada, o festival para xente miúda, xa en Soutomaior

Dende o concello de Soutomaior convidan a todas as familias a achegarse á carballeira e gozar deste festival para xente miúda nunha nunha das contornas naturais máis fermosas do fondo da ría de Vigo, nun concello con tanto potencial natural e cultural como Soutomaior.

Durante a presentación do evento, na que o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, estivo acompañado de Rosana Martínez Boullosa, concelleira de Mocidade, e do grupo As Tareixas; o alcalde chamou a toda a rapazada do concello, e da contorna, e ás súas familias a achegarse á Carballeira de Arcade esta fin de semana para “desfrutar dalgúns dos mellores espectáculos infantís que hoxe en día poden verse en Galicia. Queremos que todos os nenos e nenas de Soutomaior e a comarca, e en xeral toda a veciñanza, saquen ese espírito punki que todos levamos dentro e poidan demostrar que para pasalo ben no verán non hai sitio mellor que Soutomaior”.

Sábado 24

O evento comeza hoxe, sábado 24 de agosto, ás 11:00 horas co obradoiro creativo “Punki” onde a cativada poderá deseñar looks punkis combinando materiais con imperdibles que servirán para unir, completar e suxeitar prendas co fin elaborar unha indumentaria efémera (vestidos, camisas, faldas...) para o festival. A continuación, ás 12:00 horas terá lugar o concerto de “As Tareixas” de Redondela, ás 13:00 horas chegará a quenda do directo de “Silforiña” de Golfiños, unha viaxe en barco, onde o público poderá mergullar na bágoa dun poema, asustarse co ouveo dun lobo ou mexerse no luar dunha noite máxica.

Xa pola tarde, a actividade comezarán ás 17:00 horas co espectáculo Cirkompacto de Hellbrother. De 18:15 horas a 20:45 horas os xogos de “paporrubio” chegarán á Carballeira do Peirao de Arcade, xogos e pequenas historias contadas e cantadas polos animais e habitantes da granxa, elaborados con xoguetes, marionetas e xigantes.

A xornada de hoxe despedirase co concerto Singular de Píscore ás 21:00 horas, un orixinal espectáculo que mestura virtuosismo e ritmos musicais coa comedia xestual e o clown. O resultado? Diversión garantida para toda a familia.

Domingo 25

Mañá, domingo, Punkativada retomará a súa programación ás 11:00 horas co obradoiro creativo de “Palabras encadenadas”, unha cita onde se van a encadear palabras para que non se perdan, creando unha peza artística con elas e así, de xeito lúdico, non perder o vocabulario que non se usa. A continuación chegará un dos platos fortes desta edición co concerto da Gramola Gominola ás 13:00 horas. Unha banda de auténtico Rock&Roll en galego con Paco Cerdeira (Pakolas, Zenzar), Paula Romero (De Vacas, Coro Encaixe), Anxelo de Xermar (Festicultores Troupe) e Rodrigo Muñoz (Di elas, Lacón con Grelos). Xa pola tarde, terá lugar un fin de festa por todo o alto co espectáculo ás 17:00 horas de Peterpunk e o neno imperdible protagonizado por Peter Punk e Brais das Hortas.