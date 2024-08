Éxito absoluto da I Festa Furancheira polos Muíños da Picoña

A Comisión de Festas da Virxe da O 2025 da Picoña valorou moi positivamente o resultado da I Festa furancheira polos muíños da Picoña, na que case un centenar de persoas visitaron os oito muíños do barrio ao longo dos dous kilómetros de percorrido da ruta, acompañados por música tradicional.

O público, dividido en grupos, foi visitando os diferentes muiños, nos que podían degustar tapas e viño, convertendo a xornada nun día de festa e de descuberta, pois moitos destes muíños atopábanse ata o de agora ocultos pola vexetación, e eran moitas as persoas que descoñecían a súa existencia.

A Comisión de Festas, coa colaboración do Concello, encargouse da limpeza e da posta a punto dos espazos, nun traballo intenso pero sen dúbida moi satisfactorio, deixando os oito muiños ofrecendo a súa mellor cara.

A Festa furancheira nace como unha iniciativa veciñal para potenciar a confraternidade dentro da comunidade. Na súa posta en marcha colaboraron as parellas da comisión e os seus familiares servindo ás persoas asistentes e cociñando tapas abundantes e apetitosas entre as que destacaron o clásico chouripán, a tortilla con pementos de Padrón ou o variado de sobremesas caseiras.

A ruta remataba no espazo do Rubal, xunto á Senda do Río Caselas, e dende alí ofrecíase servizo de “tractor-taxi” para devolver ás persoas participantes ao punto de inicio da ruta onde estaban os vehículos estacionados. Os tractoristas eran 2 veciños que saían do campo de fútbol ata o inicio da ruta en Loureiro, e cada un transportaba ata 12 participantes por viaxe.

Tralo éxito acadado, a Comisión traballa xa nunha nova edición en primavera, e en novas iniciativas de cara a recadar fondos para a celebración das Festas da Virxe da O a primeira fin de semana do mes de xullo.