Continúa aberto o “Punto Fortaleza” no río de Goián

Dende principios de verán, Tomiño conta cun lugar no que nenas, nenos e adolescentes poden divertirse, deixar voar a súa imaxinación mentres xogan ou aprender valores tan importantes como o de compartir. O Punto Fortaleza, situado á beira do río de Goián, é unha iniciativa impulsada polo Consello da Infancia e a Adolescencia de Tomiño, “Voces Novas”, que pretende crear así un espazo no que a rapazada se poida divertir á par que aprender valores tan importantes como o de compartir.

Ao ser un lugar libre e destinado ao desfrute de todas e todos, é moi importante que aquelas persoas que asistan sigan unha serie de normas como deixar todo recollido ou devolver aqueles xogos que se sacan á praia. Ademais, é relevante destacar tamén que o Punto non conta con vixiancia, polo que as nenas e os nenos que acudan deberán facelo cun acompañante.

O Espazo Fortaleza, que comezou a funcionar no mes de xuño, estará aberto tódolos días do verán, facendo deste xeito honra ao seu obxectivo principal de propiciar á infancia e mocidade un espazo no que poder reunirse e xogar de forma libre e gratuíta.