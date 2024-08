A Banda Cultural de Salceda volve a Valencia

A Banda Cultural de Salceda de Caselas vén de regresar de pasar unha semana en terras valencianas, para finalizar o seu intercambio coa Societat Musical La Constància de Moixent, que no mes de xullo estivera por Salceda.

Deste xeito os salcedenses corresponderon agora coa súa participación o pasado 9 de agosto no Intercanvi Musical organizado en Moixent. A banda cultural de Salceda ofreceu un concerto formado integramente por música galega, incluíndo instrumentos populares da nosa tradición como son a gaita ou a requinta. Tamén o baile galego estivo presente, coa interpretación dunha muiñeira por parte de compoñentes da banda e directivas, ou as letras de Rosalía de Castro coa lectura dos seus poemas durante a actuación. Un dos momentos que máis emocionou ao público valenciano foi o da interpretación dun movemento de Suite Galaica con elaboración da queimada e lectura do esconxuro durante a mesma, e a posterior degustación da queimada por parte do público asistente.

A delegación de Salceda aproveitou a viaxe para tomar uns días de descanso e visitar diferentes puntos da comunidade valenciana, destacando sen dúbida a vista á vila de Ador. Salceda de Caselas e Ador están irmandadas dende a década dos 90, cando as bandas de ámbolos dous Concellos fixeran tamén un intercambio. De feito, Salceda conta cunha rúa que leva o nome de Ador, e o mesmo acontece na vila valenciana que adicou unha das súas rúas a Salceda de Caselas. A visita serviu de reencontro entre os máis veteranos de ámbalas dúas bandas, que lembran con nostalxia aquel intercambio.

A Banda de Salceda ten xa por costume realizar unha viaxe deste tipo cada verán, que serve para tomar lazos con agrupacións doutras comunidades, pero que sirve tamén como premio ás músicas e aos músicos logo dun ano de esforzo e traballo constante.

O Concello de Salceda quixo tamén participar dalgún xeito neste encontro, facéndolle chegar tanto á banda como ao propio Concello de Moixent cadansúa cesta de produtos típicos de Salceda, nas que se podía atopar viño da adega Corisca, aceite do Pazo de Pegullal, chocolates de Arantei e diferentes produtos de “merchandising” do Concello de Salceda de Caselas.