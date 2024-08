“Vive Nigrán” múdase este ano a Monteferro

O Concello de Nigrán mantén o “Vive Nigrán” e trasládao de Lourido ao miradoiro de Monteferro para cumprir máis que nunca coa premisa de ser un “Picnic-pop festival” de verán. Con este obxectivo, este é gratuíto e está a ter lugar onte e hoxe, no propio miradoiro.

“Tiñamos claro que non íamos deixar de celebrar o “Vive Nigrán” despois de anos de intenso traballo para consolidalo. O festival reformúlase pero non por iso perderá a súa esencia nin a súa calidade”, sinala o alcalde, Juan González, en referencia á sublime localización e aos propios grupos seleccionados nesta X edición. “Este é un paso necesario para preservar a continuidade e consolidación do evento, polo que é unha oportunidade única de facer algo moi especial”, explica Juan Rivas, director do Vive Nigrán.

Hoxe tocan, a partir das 19:30: Visions of Johanna: grupo vigués que fusiona o folk co rock, proporcionando un inicio de xornada suave pero potente; Arizona Baby, co seu característico estilo acústico e letras introspectivas, e Hey Hematoma, que pechará o festival coa súa enerxía punk rock, asegurando unha noite de alta intensidade e diversión. A banda formada por tres ex-Siniestro Total revive o legado do lendario grupo vigués con Miguel Costas á cabeza.