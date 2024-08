Tui aumenta notablemente o seu fluxo de peregrinacións en xullo

O 50% das persoas que en xullo realizaron o Camiño Portugués comezaron o seu percorrido a Santiago en Tui. En concreto dos 11.519 peregrinos e peregrinas que optaron por esta vía xacobea 5.622 elixiron Tui para comezar o Camiño de Santiago. Deste xeito a cidade foi o primeiro punto de partida do Camiño Portugués, seguido de Porto con 2.095 peregrinos e Valença con 1.937. Tui foi ademais o segundo punto de partida no conxunto de todos as vías xacobeas, superada só por Sarria, no Camiño Francés, con 19.057 peregrinos que iniciaron aí o seu Camiño. O número de peregrinos e peregrinas que en xullo percorreron Camiño Portugués, 11.519, incrementouse nun 6% con respecto aos mesmos datos de 2023. Así se desprende dos datos da Oficina do Peregrino da Catedral de Santiago de Compostela recollidos en base ás “Compostelas”.

Deste total 11.519 persoas que realizaron o Camiño Portugués o 56%, é dicir 6.498. foron de procedencia española, e o 44%, 4.064, foron estranxeiros.

Neste primeiros sete meses do 2024 un total de 52.975 peregrinos teñen percorrido o Camiño Portugués (17.312 españois e 34.701 estranxeiros) cun incremento do 6% en relación aos datos do pasado ano 2023.

A concelleira de Turismo e Patrimonio do concello de Tui, Ana María Núñez Álvarez, destaca como o Camiño Portugués continua mantendo un incremento sostido nos últimos anos e salienta o liderado de Tui como auténtica “capital” do Camiño Portugués pois a nosa cidade é a primeira escollida polos peregrinos para iniciar este Camiño”.