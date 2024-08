Tres parroquias de Salceda celebran as Festas do Monte

As Comunidades de Montes Veciñais en Man Común das parroquias de Parderrubias, Entenza e Santa María veñen de celebrar as súas respectivas Festas do Monte, nas que se reúnen numerosos comuneiros e comuneiras para gozar dun día de convivencia precisamente no monte comunal.

Entenza. / D. P.

As tres comunidades contan con áreas recreativas que permiten a celebración deste tipo de eventos en entornos naturais que constitúen verdadeiros privilexios. Así, no caso de Parderrubias a festa celébrase no merendeiro do Penedo Redondo, no caso de Santa María faise na Área Recreativa dos Agoeiros, e no caso de Entenza reúnense na área do Espicho do Faro.

Parderrubias. / D. P.

Estes tres espazos, xunto con outros espallados ao longo do municipio, téñense convertido nun importante atractivo para veciñanza e visitantes, sobre todo nas épocas de bo tempo, e son moitas as persoas que fan uso deles para os seus eventos familiares ou de ocio; e é que as tres comunidades de montes teñen clara a importancia de realizar investimentos nestes espazos que, como se ten demostrado, son empregados por multitude de persoas, formen ou non parte das diferentes comunidades de montes.

A Alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, participou nas tres xornadas convidada polas tres Comunidades de Montes. A Alcaldesa, ademais de agradecer o convite, aplaudiu a iniciativa destas tres entidades, que conseguen reunir á veciñanza das súas parroquias nuns eventos sociais sen dúbida con moito mérito. A Alcaldesa lembraba que “nuns tempos nos que en moitas ocasións nos volvemos individualistas, e ás veces nin sequera a veciñanza da mesma parroquia se coñece, este tipo de festa cobra aínda máis importancia, polo que merecen todo o respecto e admiración do equipo de goberno. A parroquia ten que gozar do monte veciñal e mantelo nas mellores condicións, e con estes eventos vimos de comprobar que así está a ser”.