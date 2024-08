Tomiño acompañou a Manu Ochoa nos Xogos Olímpicos

Vídeos de ánimos, unha pancarta no Concello e reunións no Mercado para ver as competicións son só algunhas das iniciativas que levaron a cabo os veciños e veciñas de Tomiño para animar e apoiar a Manu Ochoa nos Xogos Olímpicos.

A súa participación na competición foi histórica non só a título individual, senón tamén para a localidade, pois era a primeira vez que se vía representada nuns Xogos.

Os nervios e a expectación reinaron durante días en Tomiño, concretamente dende o pasado venres día 2, cando Manu Ochoa comezaba as súas probas de kayak cross, modalidade que había por primeira vez nos Xogos Olímpicos este ano.

Dende o momento no que deu inicio a competición, decenas de tomiñeses e tomiñesas déronse cita no mercado da localidade para seguir na distancia os pasos do deportista. Un percorrido que durou ata os cuartos de final, onde Ochoa tivo que despedirse do soño Olímpico tras unha grande traxectoria ata chegar ata alí.

O deportista marca así un percorrido memorable, xa que dende os seus inicios no club “Os Teixugos” foi un exemplo de traballo e constancia, proclamándose gañador da Copa do Mundo en Praga.

Unha tempada Olímpica que pasará sen dúbida á historia do Concello, e por partida dobre, coa presenza tamén do tomiñés Daniel Costa como adestrador da Federación Española de Piragüismo.