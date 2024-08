Soutomaior prepara o peirao para a súa primeira Recalada

O Concello de Soutomaior, seguindo a longa tradición atlántica ,que, especialmente na metade norte deste océano, acostuma aproveitar o verán para festexar e instalar atraccións nos peiraos das súas vilas mareiras, decidiu aproveitar este 2024 para encertar a súa primeira festa da Recalada; unha “Pier Party” á galega na que non faltarán a comida, a boa música tradicional e a exaltación dos deportes acuáticos e as embarcacións tradicionais.

Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, dinos sobre a decisión de crear esta festa que “a Recalada é un encontro do Mar que nace co obxectivo principal de realzar o patrimonio marítimo galego facendo un especial fincapé na relación que ten Arcade e Soutomaior co mar”.

A festa terá lugar o día 17 deste mes, ao longo de toda a xornada, no peirao de Arcade, e tanto na auga coma na terra haberá actividades ao longo de todo o día, pensadas para público de todas as idades.

Tradición, música, gastronomía e convivencia forman parte deste evento que “pretendemos sexa un atractivo tanto para as xentes locais como para as persoas que nos visiten co fin de coñecer o noso concello e gozar dunha nova experiencia cultural e de lecer”, di Lourenzo, engadindo que “a tradición mariñeira deste concello vén de lonxe, séculos de historia patentes a través dun xeito de vida que, aínda que algo modificado, chega até os nosos días, e que se pode apreciar, a través da rica gastronomía da zona e da vinculación que a economía local ten co mar, xa ben sexa a través da gastronomía ou a través do desenvolvemento das artes de pesca e dos oficios do mar”.

Durante a xornada haberá actividades moi variadas relacionadas co mar, o turismo sostible, as artes de pesca, a artesanía local, a gastronomía e a música popular nunha ampla programación que contará con navegacións, concertos, exposicións, animación na rúa, artesanía, exposicións, obradoiros e actividades para a cativada e para todas as idades. Especialmente relevante será o Encontro de Embarcacións Tradicionais, que achega a esta proposta un valor etnográfico que permitirá coñecer diferentes dornas, gamelas, bucetas ou botes que realizarán exhibicións de navegación tradicional a vela na contorna das Illas Alvedosas, ao mesmo tempo que se poderá afondar na súa tipoloxía mediante as visitas guiadas realizadas en terra.

Nesta xornada xogará un papel moi importante a colaboración de entidades como Culturmar, o Clube náutico de Arcade, a Confraría de Arcade ou a de colectivos como os de artesanía e comercio local, entre outros moitos; que se están implicando neste evento tan singular impregnado da esencia coa que os galegos e as galegas contamos cando nos xuntamos para compartir e gozar do vivido e do que queda por vir.

Os detalles da programación e os prezos detallados das actividades que non son de balde poden consultarse na páxina web do Concello de Soutomaior.