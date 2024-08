Redondela ensina primeiros auxilios aos máis cativos da casa

A cativada que participa nos campamentos de Conciliación de Verán do Concello de Redondela están a recibir sesións de primeiros auxilios. Trátase dun curso con nocións básicas para que poidan actuar en caso de emerxencia. Coñecer o número de teléfono 112, técnicas a utilizar ante un caso de afogamento ou facer unha reanimación cardiopulmonar son algunhas das cuestións que están a aprender. Máis de 300 nenos e nenas dos diferentes campamentos municipais xa recibiron esta formación da man da concelleira de Infancia, Pilar Martínez, médico de profesión, e do grupo de Voluntariado do Concello de Redondela. Desde unha idade temperá a rapazada pode aprender primeiros auxilios básicos “e os primeiros minutos son cruciais en caso de emerxencia”, sinala Martínez. A alcaldesa, Digna Rivas, visitou o curso que se impartiu no campamento do CEIP Alexandre Bóveda, xunto coa concelleira de Servizos Sociais, Iria Vilaboa. A rexedora salientou a importancia da dar esta formación aos máis pequenos “porque en calquera momento con saber unha cuestión tan básica como o número de emerxencias 112 poden salvar unha vida”.

Rivas amosouse moi satisfeita coa excelente acollida que ten cada ano o Programa Municipal de Conciliación “que favorece a conciliación familiar e laboral da veciñanza, ao tempo que permite a nenos e nenas participar en actividades lúdicas e tamén formativas, como estes cursos de primeiros auxilios”.