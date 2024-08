O Son do Pazo fai 9 anos como referente intercéltico

O Festival Intercéltico O Son do Pazo é unha cita estival, que naceu en 2015 coa intención de consolidarse e converterse nun referente da música galega tanto en Mos como na área Metropolitana e en toda a zona sur de Galicia e Norte de Portugal. Os días 31 de agosto e 1 de setembro, nun escenario único e cheo de historia como a contorna exterior do Pazo de Mos, terá lugar a novena edición, cun programa musical atractivo coa presenza de grandes grupos do mundo folk.

A alcaldesa, Nidia Arévalo, expresou o seu agradecemento a todos os que fan posible co seu traballo e colaboración este Festival contribuindo así ao éxito dun evento que crece e se supera cada ano como espazo de difusión da música e a cultura galegas. O Son do Pazo é un festival con gran variedade de estilos e riqueza da música galega e de raíz. Durante os dous días do festival poderase gozar tamén da gastronomía. Non faltará a presenza do baile tradicional. A entrada un ano máis será gratuíta e poderase gozar de artistas como Xosé Lois Romero & Aliboria, Alana e La Duendeneta, a animación infantil de Paco Nogueiras, un obradoiro de baile con Miguel Pardo, ou Os Melidaos.