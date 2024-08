O Son da Muralla celebra un novo éxito

Salvaterra de Miño acolleu a semana pasada a vixésimo terceira edición do Festival O Son da Muralla, que xa é o festival Dj ao ar libre máis grande de Galicia, e ao que cada ano acuden milleiros de persoas das dúas beiras do Miño para vibrar ao máximo de decibelios coa música de dj’s recoñecidos a nivel internacional e nacional.

O festival contou con 6 pantallas retransmitindo en directo, ademais de 66.000 vatios de son e 70.000 de luz, e foi un ano máis un rotundo éxito de asistencia.

Os dj’s encargados de facer bailar a Salvaterra foron, este ano, Kurd Maverick, Belén Jurado, Dany BPM, Steven Rod, Dj Charlie, Cris Gloss e Dj Xian.

Dende as 22:30 horas o público bailou sen cesar ata altas horas, mantendo as cifras récord de asistencia que xa son marca de identidade do festival, que o ano pasado xuntou máis de 13.000 persoas.

A organización do festival, co obxectivo de manter a seguridade de todas as persoas asistentes, instalou este ano un Punto Violeta que estivo aberto toda a noite a disposición de calquera muller que nunha situación hipotética de acoso ou violencia necesitase facer uso del. Este punto formou parte do protocolo contra o acoso activado polo equipo de seguridade, no que de forma coordinada entre seguridade, sanitarios e voluntarios se garantiu o benestar de todas as persoas.