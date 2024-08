O primeiro festival internacional de blues da comarca, en Nigrán

O Concello de Nigrán estrea este verán o primeiro festival da comarca adicado íntegramente ao blues. Este terá lugar o sábado 17 de agosto a partir das 19:00 horas no espazo deportivo municipal Dunas de Gaifar (Panxón) e será de balde para as persoas asistentes.

Bautizado como “Nigrán Blues”, o evento realizado a través da reputada produtora viguesa FB ProduXion (recoñecida pola súa excelencia na programación e producción de concertos de blues, soul e funk) debutará co célebre guitarrista español Javier Vargas á fronte da Vargas Blues Band e o arxentino de referencia Claudio Gabis, acollendo tamén ao grupo portugués Budda Power Blues e os galegos The Stukcyes May Q´s Band.

“Así como o Nigranjazz sitúa a Nigrán no mapa peninsular dos mellores recintos para escoitar jazz, agora sumamos o “Nigran Blues” á nosa programación co obxectivo de ser tamén unha referencia neste xénero musical clave no desenvolvemento de outros moitos estilos”, considera Juan González, alcalde do municipio.

“O Festival é a primeira colleita de moitos anos sementando Blues nunha terra onde nunca collera. Estamos moi agradecidos a Nigrán por ter a confianza e ser os únicos en pór en valor este xénero, que leva 100 anos como nai de todos os estilos musicais”, afirma Frans Banfield, director do Festival.

Grupos

Javier Vargas atópase este ano presentando novo disco con xira internacional en Europa e América, e abrirá o festival en Nigrán coa Vargas Blues Band, banda de blues de referencia en España e recoñecida internacionalmente.

Desde Braga (Portugal) chega Buddha Power Blues, un potente quinteto de Power Blues, quen se atopa de xira de festexos do seu 20 aniversario. Habitual nas súas xiras por Galicia hai mais de 15 anos, o verdadeiro “Pai do Blues Hispano”, Claudio Gabis, desde Arxentina, repasará pezas chave dos seus 55 anos de carreira, na elite de guitarristas hispanos, xunto á banda Viguesa Red Duck Blues.

Finalmente, un grupo de talentosos músicos galegos de blues, The stuckeys Mai’s Q Band, poñerán a cota autóctona no festival cun repertorio eléctrico, forte e tamén con sotaque galego.

E para que a música e o ambiente festivaleiro non teña tempos mortos, “Nigrán Blues” contará coa participación do DJ Cristian Penelas, recoñecido DJ da comarca que vén organizando festas electrónicas xa consolidadas en Vigo como The Afternoon Party en Island Club ou sesións de tardeo na Fundación Sales. Con elegante Funk electro, ao finalizar os concertos fará unha sesión moi bailable para pechar unha noite que promete ser inesquecible.

Para seguir sumando alegrías, o Festival non se suspenderá en caso de choiva, porque nese caso realizaríase no Auditorio Municipal de Nigrán.